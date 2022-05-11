La manifestazione si è tenuta nella cornice del Palazzo Santa Chiara di Tropea. Proclamati i vincitori della sezione Marimba e Percussioni

Domenica 8 maggio si è conclusa la prima parte del Concorso musicale Città di Filadelfia, nella cornice del Palazzo Santa Chiara di Tropea. Interessate, in particolare, le sezioni Marimba e Percussioni. La manifestazione – arrivata alla sua XIII edizione – è iniziata sabato 7 maggio, con le audizioni che hanno visto la partecipazione di oltre 35 concorrenti provenienti dall’Italia e dall’estero. [Continua in basso]

Il presidente della giuria, Davide Zeta, ha tenuto a sottolineare «l’alto livello musicale che ha caratterizzato questo concorso, che ha dato l’opportunità ai giovani talenti di confrontarsi in un contesto di fratellanza e amicizia, in una splendida cittadina». I vincitori sono stati: Gianluca Ferraro (batteria, Italia); Wojciech Klag (marimba, Polonia); Mia Kristan (marimba, Slovenia).

Le audizioni continueranno fino a martedì 17 maggio con le sezioni Pianoforte, Canto Lirico, Archi, Fiati e Musica da camera, Scuole Medie e Licei Musicali con gruppi provenienti dalla Polonia, Korea, Cina, Finlandia, Norvegia e da diverse regioni dell’Italia.