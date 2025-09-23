Le grotte di Zungri protagoniste delle Giornate europee del patrimonio. In occasione dell’evento, nato per far apprezzare e conoscere a tutti i cittadini il patrimonio culturale condiviso e incoraggiare la partecipazione attiva per la sua salvaguardia e trasmissione alle nuove generazioni, l’insediamento rupestre ospiterà domenica 28 settembre Armonie del paesaggio. L’appuntamento fa parte dell’itinerario “Paesaggio culturale bizantino” del Mediterraneo, fortemente voluto dall’associazione Byzantine route international association che punta alla valorizzazione dell’eredità bizantina costruendo, in rete con istituzioni e sodalizi attivi nel comprensorio, progetti in grado di assicurare un turismo culturale vitale per la crescita economica e per l’occupazione.

L’evento a Zungri

In tale solco, l’evento nella città di pietra, è organizzato con il partenariato del Comune di Zungri, Grotte e museo della civiltà contadina e rupestre e l’associazione Crisalide. Le visite guidate all’interno del sito permetteranno ai partecipanti di conoscerne la storia, immergersi nella suggestiva atmosfera delle grotte, ammirare la valle sul fiume Malopera. L’insediamento è infatti composto da una decina di unità rupestri, in parte scavate nella roccia e in parte edificate, utilizzate sia come abitazioni che per il ricovero degli animali domestici, la produzione di vino, calce e l'immagazzinamento delle granaglie.

Ad animare il pomeriggio, i poeti della “Crisalide”: Romina Candela, Margherita Pietropaolo, Pippo Prestia, Mela Zelinda, Giuseppina Prostamo, Tania Marina, Michele Celano, Vera Console, Marianna Nadile, Saverio Tulino, Gianfranco Preiti, Rosa Veneziano. In programma anche le esposizioni di Marianna Nadile e Resnote, con l'esibizione musicale del duo acustico. Inizio alle 16.30.

Bizantini in Calabria

L’impegno della Associazione byzantine route international association è massimo. Il sodalizio, nato dalla sinergia tra il laboratorio Eche Lab dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e le associazioni AIstri, Amici della Terra Club di Reggio Calabria e Club per l’Unesco di Campo Calabro, nell’ambito della valorizzazione del patrimonio culturale bizantino, sta costruendo una rete di condivisione attorno ad un progetto per la costruzione di uno sviluppo economico, identitario e sostenibile del territorio che possa attivare un turismo culturale vitale per la crescita economica e per l’occupazione.

In occasione delle Giornate europee ha organizzato insieme ad Università, amministrazioni comunali, istituzioni culturali, imprese, associazioni e club services, eventi di promozione turistica innovativa. Passeggiate culturali, visite guidate, laboratori che – in linea con le indicazioni del Consiglio d’Europa- rientrano nella più ampia prospettiva di promuovere il patrimonio culturale continentale. L’idea di fondo resta quella di creare un itinerario culturale che, partendo dai luoghi bizantini in Calabria, coinvolga anche le aree interne dei Paesi mediterranei influenzati dalla civiltà bizantina: Albania, Grecia, Turchia, Spagna, Portogallo.