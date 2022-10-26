Tanti gli eventi che quest'anno riguarderanno la regione. Presenti numerosi professionisti, politici e dirigenti calabresi

Si inizia domani, allo stando del Ministero della Cultura con l’evento “Tra tutela e valorizzazione nella Calabria Meridionale.

Due esperienze a confronto”, a cura della Soprintendenza

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (Sabap) per la città metropolitana di Reggio e la provincia di Vibo Valentia, che vedrà l’introduzione di Fabrizio Sudano, soprintendente Sabap di Reggio-Vibo, a discutere di “Tutela e valorizzazione dei Palmenti rupestri della Costa Ionica” saranno Rita Cicero, funzionario architetto Sabap Rc-Vv, Sara Bini, funzionario archeologo Sabap Ve-Lag, Andrea Gennaro, funzionario archeologo Sabap Rc-Vv, Anna Arcudi, restauratore Sabap Rc-Vv e Francesco Lia, restauratore Sabap Rc-Vv. Nel pomeriggio, è previsto l’evento dal tema “Il patrimonio culturale subacqueo della Calabria. Tutela conservazione e valorizzazione”, a cura del Segretariato regionale del MiC per la Calabria Sr-Cal in collaborazione con “Adduci Restauri” di Antonio Adduci, Conservazione e Restauro di Opere d’Arte, che vedrà l’introduzione di Fabrizio Sudano e gli interventi di Alessandra Ghelli, funzionario archeologo subacqueo Sr-Cal, avente ad oggetto “L’impegno del Segretariato regionale per la Calabria nella tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo. Aggiornamenti” e di Antonio Adduci su “Area Archeologica sommersa dell’antica Kaulon: restauro e conservazione in acqua”.

Venerdì sarà la volta della presentazione del master I Livello in “Esperto in organizzazione e gestione del Turismo delle Radici” a cura dell’Università della Calabria. A seguire l’evento “Memoria

e mito nella città metropolitana di Reggio Calabria. Bronzi di Riace

1972-2022” a cura della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Interverranno Carmelo Versace, sindaco facente funzioni della Città Metropolitana di Reggio, Filippo Quartuccio, consigliere Metropolitano delegato alla Cultura, Fabrizio Sudano, soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia, Andrea Maria Gennaro, funzionario Archeologo Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia, Elena Trunfio, direttore Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri e Museo e Parco Archeologico Archeoderi di Bova Marina, Maria Domenica Lo Faro, funzionario Museo Archeologico

Nazionale di Reggio Calabria, Nino Sulfaro, ricercatore

Dipartimento di Patrimonio, Architettura e Urbanistica Università

Mediterranea di Reggio Calabria. Alle ore 17,30, presso la Sala Velia, andrà in scena il convegno sul tema della “Valorizzazione del patrimonio culturale in Calabria, tra digitalizzazione a accessibilità”, a cura della Regione. All’evento interverranno Fausto Orsomarso, Assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità della Regione Calabria, Fabrizio Sudano, soprintendente Abap Reggio Calabria-Vibo, Stefania Mancuso, docente a contratto di Archeologia Classica e Didattica del Parco e

del Museo dell’Unical”, Mariangela Preta, archeologa e direttore

del Polo Museale di Soriano Calabro. Durante la conferenza sarà

inoltre presentato il progetto “Polo Museale di Soriano Calabro nel

Metaverso”, a cura del percorso di Pcto (Percorsi per le

Competenze Trasversali e l’Orientamento) dell’istituto d’istruzione

superiore “Morelli-Colao” di Vibo Valentia. [Continua in basso]



Numerosi gli eventi previsti per sabato allo stand della Regione: si inizia con la presentazione dell’App “Calabria Straordinaria” a cura del Dipartimento Turismo regionale, mentre a seguire vi sarà la presentazione del volume “Monteleone, una città calabrese in età Moderna”, a cura di

“Libritalia”, che vedrà gli interventi di Foca Accetta, autore

dell’opera letteraria, Simona Toma, direttore editoriale, ed Enrico

Buonanno, editore di Libritalia. Si proseguirà con il dibattito di “Società postmoderna e viaggio delle radici: il ruolo delle risorse culturali” a cura dei docenti dell’Università della Calabria Tullio Romita, Antonio La Marca, Stefania Mancuso, Antonella Perri, Giovanni Di Stefano e Maurizio Paoletti e, ancora, con la presentazione del volume “Il Rotary per la valorizzazione del territorio e delle tradizioni” a cura del Rotary Club Nicotera-Medma che prevederà gli interventi del presidente Carlo Capria, delpresidente Mario Romano, del segretario Mariangela Preta e di

Giacomo Saccomanno, segretario esecutivo. Toccherà poi all’evento “Valorizzazione turistica dei beni culturali nella formazione universitaria” sempre a cura dei docenti Unical Romita, La Marca, Mancuso, Perri e Di Stefano, cui seguirà la presentazione di “Le avventure di Athena” a cura della giornalista Francesca Russo e dell’archeologa Preta. La giornata si concluderà alle 19 con la degustazione di prodotti tipici e della birra “Cala” a cura del Gal Terre Vibonesi e dell’istituto scolastico “Piria” di Rosarno. Saranno presenti inoltre allo stand anche gli studenti dell’Unical corso di Laurea scienze Turistiche. Sempre sabato, vi sarà il

convegno dal titolo “L’Aspromonte Greco-Romano: memoria del

Futuro per il nostro presente” a cura dell’Ente Parco regionale

dell’Aspromonte e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e

Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la

provincia di Vibo. Vi saranno gli interventi di Giuseppe

Putortì, direttore dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte,

Fabrizio Sudano, soprintendente Archeologia, Belle Arti e

Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la

provincia di Vibo Valentia, Daniele Castrizio, ordinario di

Numismatica Università di Messina, Andrea Gennaro, funzionario

archeologo Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città

metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia, Riccardo Consoli, dottorando di ricerca Dipartimento di Patrimonio

Architettura e Urbanistica Università Mediterranea di Reggio

Calabria.