Ricco cartellone pensato dall’Associazione commercianti e liberi professionisti. Tra gli eventi imperdibili: il presepe vivente e il concerto di Capodanno

Mercatini di Natale, momenti di convivialità, spettacoli itineranti e musica. Briatico si veste a festa in occasione del Natale. Tramite l’impegno dell’Associazione commercianti e liberi professionisti, infatti, la città del mare offre un variegato cartellone eventi. Momenti dedicati ai piccoli ma anche iniziative in grado di favorire il rilancio del territorio e la piccola economia locale. Obiettivi fatti propri dal sodalizio briaticese che punta a sopperire alle mancanze delle istituzioni. L’inaugurazione è attesa per la serata di oggi, 16 dicembre con l’apertura dei mercatini di Natale e con il concerto C’è Rino, cover band. Tra gli appuntamenti più attesi, il 23 dicembre (ore 15-20), la prima edizione del Presepe vivente a Briatico. La sacra rappresentazione è stata fortemente voluta dalla comunità e dai giovani e coinvolgerà una delle zone più antiche del paese, piazza Marconi. Altro imperdibile momento fiabesco si terrà nel giorno di Santo Stefano con “Il cerchio magico”, corteo con sputafuoco, trampolieri e farfalle luminose” (dalle ore 19). Il nuovo anno si apre con una novità, il concertone e l’esibizione del gruppo Nd’arranciamu, Ciccio Nucera e Antonio Sapone (dalle 19.30). Mentre il 2 gennaio la serata sarà movimentata dai Babbi Natale street band, il 5 gennaio (dalle 19.30) si attenderà l’arrivo della Befana a suon di rock. A chiusura delle festività, il 6 gennaio la visita della Befana e il Tombolone (dalle 19.30).