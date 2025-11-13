Gli studenti del Liceo “Vito Capialbi” di Vibo Valentia in visita a Bruxelles alla sede del Parlamento Europeo. L’iniziativa, promossa dal Team Erasmus+ dell’Istituto con il coordinamento della professoressa Donatella Bruni e la collaborazione delle colleghe Loretta Carnovale, Angela D’Argenio e Teresa Sabatino, è rientrata tra le attività dell’apposito progetto finalizzate a promuovere l’educazione alla cittadinanza, la partecipazione attiva e la conoscenza diretta delle istituzioni dell’Unione Europea. Nel corso della visita in Belgio gli studenti del Capialbi hanno avuto l’opportunità di accedere all’aula plenaria e agli spazi istituzionali del Parlamento Europeo, cuore pulsante della democrazia dell’Unione, dove si discutono e si approvano le politiche che riguardano tutti i cittadini della Comunità europea. E, al riguardo, guidati da esperti funzionari del luogo hanno avuto modo di apprendere, nel concreto, le nozioni e il funzionamento delle istituzioni comunitarie e il ruolo fondamentale che il Parlamento svolge nel garantire rappresentanza, trasparenza e partecipazione. «Un’esperienza altamente educativa e simbolica - spiegano oggi le docenti Daniela Ruggero e Sabatino che li hanno accompagnati - che ha permesso ai nostri studenti di avvicinarsi ai valori fondanti dell’Unione Europea: la pace, la cooperazione, la solidarietà e la libertà. La giornata ha rappresentato una tappa significativa nel percorso di crescita personale e culturale degli studenti del Capialbi e - concludono - testimonia l’impegno costante del Team Erasmus+ nel costruire una scuola aperta all’Europa, capace di valorizzare il dialogo interculturale e di formare cittadini consapevoli, responsabili e protagonisti del loro tempo».