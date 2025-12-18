La Sezione A.Gi.Mus. Vibo Valentia, con il patrocinio del Ministero della Cultura e del Comune di Vibo Valentia, presenta l’ultimo evento della stagione concertistica 2025, “Canto senza parole, la voce del contrabbasso”, in programma il 20 dicembre alle ore 18:00 all’Auditorium Valentianum di Vibo Valentia. La serata vedrà protagonista il direttore artistico Andrea Brissa, contrabbassista, che sarà anche solista, accompagnato al pianoforte dal maestro Anna Lucia Trimboli.

Il concerto propone un raffinato programma di musica classica per contrabbasso e pianoforte, con pagine di grande fascino e virtuosismo. Tra i brani più noti: il celebre Grande Allegro alla Mendelssohn-Bottesini, la trascinante Tarantella e il lirico Vocalise di Rachmaninov, che esaltano la cantabilità e la versatilità del contrabbasso, uno strumento spesso confinato al ruolo di accompagnamento ma qui protagonista assoluto.

«Ho scelto di concludere la stagione concertistica con un programma dedicato al contrabbasso perché – riferisce il direttore artistico Andrea Brissa - è uno strumento che, pur essendo tradizionalmente legato al ruolo di fondamento armonico, possiede una ricchezza timbrica e una cantabilità spesso poco conosciute. La scrittura di Bottesini ne esplora in modo approfondito le possibilità tecniche ed espressive, dal controllo dell’arco alla gestione del registro acuto, mettendo in luce una vera dimensione solistica».

E ancora: «La mia formazione, come allievo del maestro Franco Petracchi considerato il più grande contrabbassista del Novecento, ha consolidato la visione del contrabbasso come voce autonoma, capace di dialogare con il pianoforte su un piano di piena parità musicale. In questo concerto avrò il piacere di condividere la scena con il maestro Anna Lucia Trimboli, una pianista di raffinata tecnica e grande sensibilità, il cui contributo rende il dialogo musicale tra i due strumenti ancora più vivo e armonioso. Questo progetto nasce con l’intento di offrire al pubblico un ascolto consapevole e di chiudere la stagione con un momento di piena intensità artistica».

Il concerto segna la conclusione della stagione concertistica 2025 della Sezione A.Gi.Mus. Vibo Valentia, confermando l’impegno dell’associazione e del Comune di Vibo Valentia nella promozione della musica classica, lirica e jazz e nella valorizzazione di proposte originali e di alto valore artistico.