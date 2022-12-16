“Ora tocca a noi” andrà in onda questa sera - 16 dicembre - su Rai 3. Vi hanno lavorato diversi calabresi, dalla produzione al cast tecnico

C’è un pizzico di Calabria nel docufilm su Pio La Torre “Ora tocca a noi”, diretto da Walter Veltroni, che andrà in onda questa sera – venerdì 16 dicembre – su Rai 3, alle ore 21:25. Tra i produttori vi è infatti il calabrese Santo Versace. Talento tutto calabrese, precisamente di Rossano Calabro, è anche Moisè Curia, che interpreterà il protagonista. E parla calabrese anche il cast tecnico, affidato ai professionisti, alle maestranze e alle attrezzature di CiaKalabria, nuova realtà della settima arte fondata dal vibonese e capo macchinista Antonio Caracciolo Lupin. Altro vibonese che spicca nel cast è Davide Manca, direttore di fotografia ambito dai maggiori registi e produzioni. C’è anche una rappresentanza cosentina, con il macchinista Alex Donato. Tutti talenti calabresi, che continuano a procurare lustro alla propria terra nel mondo dell’audiovisivo, portando il meglio di sé su ogni set. [Continua in basso]

Pio La Torre, nato a Palermo il 24 dicembre 1927, è stato un politico e sindacalista in prima linea contro la mafia. Nel 1960 entrò nel Comitato centrale del Pci, per poi diventare segretario regionale del partito in Sicilia. Nel 1972 venne eletto deputato; in Parlamento propose una legge che introduce il reato di associazione mafiosa, ed una norma che prevede la confisca dei beni ai mafiosi. Fu ucciso quarant’anni fa, il 30 aprile 1982, mentre stava raggiungendo la sede del partito a Palermo. Due moto affiancarono l’auto con cui La Torre insieme a Rosario Di Salvo: contro di loro una pioggia di colpi di pistole e mitragliette. Pio La Torre morì all’istante mentre Di Salvo ebbe il tempo per estrarre una pistola e sparare alcuni colpi, prima di soccombere. Nel docufilm in onda questa sera, il ritratto e la storia di un eroe della lotta alla mafia.

