Il regista Bruno De Masi e gli attori protagonisti Mattia Tosto e Maddalena Ceravolo hanno ottenuto il riconoscimento a Milano nell’ambito del concorso a tema sulla sicurezza stradale con il corto “Alert today, alive tomorrow”. Entreranno nella giuria del "Giffoni Film Festival"

Il tema della sicurezza sulle strade, elaborato da un occhio giovane e creativo, ha permesso ha un gruppo di studenti di Soriano Calabro di ottenere il premio speciale nell’ambito del concorso “Ciak si guida”.

Un riconoscimento giunto a conclusione del percorso in lingua inglese sulla legalità e sull’educazione stradale, portato avanti dalla classe V sezione A del Liceo scientifico “Machiavelli”. Tra gli studenti premiati a Milano personalmente dal presidente del “Giffoni”, Bruno De Masi Idà (regia, sceneggiatura e montaggio), Mattia Tosto e Maddalena Ceravolo (attori protagonisti), sono stati inoltre nominati giurati del noto appuntamento dedicato al cinema, il Giffoni Film Festival, sostenuto dall’Alto Patrocinio del Capo dello Stato. Il messaggio lanciato con il corto “Alert today, alive tomorrow” è stato chiaro: una distrazione alla guida può costare la vita.

Ringraziati la docente referente del progetto didattico, Emanuela Perri e la dirigente scolastica Licia Bevilacqua. Le musiche sono state composte e orchestrate da Vladimir Pascali. Hanno inoltre partecipato: Martina Bartolotta, Chiara Battaglia, Giuseppe Campisi, Francesco Chiera, Stella Chiera, Nicole Ciconte, Pasquale Ciconte, Francesca Cosmanno, Elisa Monardo, Rosaria De Nardo, Carmelo Gioffrè, Giacinto Lo Iudice, Anna Orecchio, Giusy Patania, Aurora Pisani, Sonia Primerano, Mario Santaguida e Martina Tigani.