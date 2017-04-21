Appuntamento al Valentianum domenica 23 aprile in omaggio al grande talento vibonese prematuramente scomparso

La musica per aggregare, per crescere, per rievocare.

La Camera di Commercio e Italia Nostra, delegazione Vibo Valentia, con il patrocinio del Comune di Vibo Valentia, nell’ambito di un progetto finalizzato a promuovere la cultura e la legalità quali valori inscindibili e socialmente rilevanti, propongono un evento musicale di alta qualità, come momento di rafforzamento di valori e sentimenti comuni e condivisi.

Domenica 23 aprile alle ore 18:30, nell’auditorium del Valentianum, verrà proposto il concerto “Omaggio a Greta”, in ricordo della giovane e valente musicista vibonese Greta Medini che, nella sua breve ma intensa carriera artistica ha saputo raggiungere – per studio, impegno e talento – livelli di eccellenza e ambiziosi traguardi nazionali e internazionali, conquistando fama per sè e dando lustro a Vibo Valentia, sua città natale.

Il concerto per violino e pianoforte sarà eseguito dagli artisti di fama internazionale Alessandra Brustia (pianoforte) e Fabrizio Falasca (violino).

Il concerto, aperto al pubblico, sarà sicuramente un’occasione per apprezzare il valore della musica e l’impegno e il sacrificio degli artisti che la rendono un’arte fortemente comunicativa di sensazioni, passioni ed emozioni, in cui ciascuno riesce a ritrovare se stesso anche per relazionarsi con gli altri.