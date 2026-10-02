Un concerto interamente dedicato alle percussioni, attraverso un repertorio che esplora alcune delle più interessanti espressioni della musica contemporanea. Venerdì 2 ottobre, alle ore 18, la Sala Concerti del Conservatorio statale di musica Fausto Torrefranca di Vibo Valentia ospiterà il duo formato da Antonio Argantino e Luisa Grillone, entrambi allievi del maestro Vittorino Naso.

L'appuntamento, in programma all'Ex Collegio dei Gesuiti, rientra nella stagione musicale 2026 organizzata da AMA Calabria in collaborazione con il Conservatorio.

Il programma del concerto

Cinque i compositori scelti per un programma che mette a confronto strumenti, sonorità e differenti concezioni della percussione.

Il concerto si aprirà con Theatric N. 6 di Casey Cangelosi, seguito da Duet for Marimba and Vibes di Daniel Levitan, costruito sul dialogo tra marimba e vibrafono. Sarà quindi la volta di Song of Metals di Gene Koshinski e Table Talk di Alyssa Weinberg. A chiudere il recital sarà Losa di Emmanuel Séjourné, compositore e percussionista francese.

Un repertorio che richiede padronanza tecnica, precisione ritmica e una particolare intesa musicale, soprattutto per l'utilizzo di strumenti dalle caratteristiche sonore differenti.

Due giovani talenti formati al Torrefranca

Nato a Catanzaro nel 1998, Antonio Argantino si è diplomato in Strumenti a percussione al Conservatorio Torrefranca sotto la guida di Vittorino Naso, perfezionandosi successivamente all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e all'Associazione Filarmonica di Mirano.

Nel 2021 ha conquistato il primo premio nella sezione musica da camera del Concorso Musicale Magna Graecia. Ha inoltre collaborato con importanti realtà orchestrali, tra cui l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e l'European Union Youth Orchestra, esibendosi anche in numerose città europee.

Luisa Grillone, nata a Vibo Valentia nel 2002, ha conseguito nell'anno accademico 2024/2025 il Diploma accademico di secondo livello in Strumenti a Percussione a indirizzo solistico, ottenendo 110 e lode e menzione d'onore.

Numerosi i riconoscimenti conquistati nei concorsi musicali nazionali e internazionali. Tra questi figurano il primo premio assoluto al Concorso Internazionale Francesco Avolicino e il primo premio allo Spring Drum Competition di Messina. È stata inoltre selezionata tra i venti finalisti nazionali del Tour Music Fest.

Per entrambi, il concerto del 2 ottobre rappresenta un ritorno al Conservatorio nel quale hanno condiviso parte del proprio percorso formativo, partecipando negli anni a diverse produzioni musicali dell'istituzione.