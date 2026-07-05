Un museo davvero per tutti, dove la storia e l'arte parlano la lingua dell'inclusione. Il Polo Museale di Soriano Calabro taglia un traguardo fondamentale nel suo percorso di valorizzazione del patrimonio culturale: mercoledì 15 luglio 2026, alle ore 18:30, verranno presentate ufficialmente le nuove Videoguide Lis (Lingua dei Segni Italiana).

L'iniziativa nasce con un obiettivo chiaro: abbattere le barriere comunicative e permettere ai visitatori sordi di vivere un'esperienza di visita autonoma, completa e coinvolgente tra le bellezze storiche, artistiche e archeologiche del Polo.

Il programma dell'evento e gli interventi

L'incontro di mercoledì 15 luglio non sarà solo una vetrina per il nuovo servizio, ma un vero e proprio momento di riflessione sul diritto all'accessibilità culturale.

Il tavolo dei relatori vedrà la partecipazione di figure chiave del progetto e del settore: ad aprire l'evento saranno i saluti della Commissione Straordinaria del Comune di Soriano Calabro. Sarà poi la volta di Mariangela Preta, Archeologa e Direttrice del Polo Museale, promotrice e anima del progetto, spiegherà la filosofia dietro questa svolta inclusiva. In seguito ci sarà l'intervento di Antonio Mirijello (Presidente Regionale dell’Ens Calabria): Illustrerà l’impatto e l’assoluta importanza dell’accessibilità culturale per la comunità sorda del territorio. Spazio anche a Rosanna Pesce (Titolare di digi.Art – Servizi per l’Arte e l’Accessibilità): La mente tecnica dietro lo sviluppo di questo strumento tecnologico e innovativo.

Il ruolo dei privati

Un aspetto virtuoso di questo progetto è la sinergia tra pubblico e privato. La realizzazione della videoguida è stata infatti interamente sostenuta dall'azienda Monardo Fratelli S.r.l., che ha sponsorizzato integralmente l'iniziativa.

«La sensibilità dimostrata dall’azienda Monardo – ha sottolineato la direttrice Preta – testimonia come il dialogo tra istituzioni culturali e imprese possa tradursi in progetti capaci di generare un reale valore sociale. A loro va il nostro più sincero ringraziamento per aver creduto fin dall’inizio in questa iniziativa».

L'invito a partecipare è aperto a tutta la cittadinanza, alle associazioni e agli operatori del settore per condividere un momento che segna una crescita civile e culturale non solo per Soriano, ma per l'intero territorio calabrese.