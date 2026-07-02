La donna è rimasta incastrata sotto la vettura. Soccorsa e trasferita alla Dulbecco di Catanzaro: numerose costole rotte, frattura dello sterno, trauma cranico e una ferita al braccio

È ricoverata a Catanzaro in condizioni preoccupanti Adriana Teti, ex dirigente del Comune di Vibo Valentia da meno di un anno in pensione, rimasta coinvolta nel pomeriggio in un grave incidente stradale a Vibo Marina. La donna stava procedendo in bicicletta quando, secondo una prima ricostruzione, è avvenuto l’impatto con un’auto che procedeva lentamente ma il cui conducente non si sarebbe accorto della sua presenza.

L’incidente davanti al distaccamento dei vigili del fuoco

L’incidente si è verificato intorno alle 16.30, proprio davanti al distaccamento dei vigili del fuoco di Vibo Marina. Una circostanza che si è rivelata decisiva nei primi momenti dopo l’impatto: sono stati infatti i pompieri, presenti a pochi metri dal luogo dello scontro, a prestare i primi soccorsi alla donna.

Dopo l’urto, Adriana Teti è rimasta incastrata sotto la vettura. Per liberarla è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno dovuto sollevare il mezzo per consentire l’estrazione della donna e affidarla poi alle cure del personale sanitario.

Il trasferimento prima a Vibo e poi a Catanzaro

Le condizioni dell’ex dirigente sono apparse subito serie. La donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Vibo Valentia, dove i sanitari hanno eseguito i primi accertamenti. Successivamente è stato disposto il trasferimento all’ospedale di Catanzaro, dove Teti si trova attualmente sotto osservazione.

Il quadro clinico è particolarmente delicato. Secondo quanto si apprende, la donna avrebbe riportato la frattura di numerose costole, alcune delle quali scomposte, la frattura dello sterno, un trauma cranico e una ferita al braccio per la quale si è reso necessario applicare diversi punti di sutura.

Preoccupano le lesioni al torace

A destare maggiore preoccupazione sono soprattutto le fratture scomposte alle costole, per il rischio che possano compromettere la funzionalità di altri organi. Per questo motivo i medici stanno monitorando con particolare attenzione l’evoluzione del quadro clinico nelle ore successive all’incidente.

La notizia ha suscitato forte apprensione a Vibo Valentia, dove l’ex dirigente comunale è molto conosciuta per il lungo percorso professionale svolto all’interno dell’amministrazione comunale. In queste ore l’attenzione resta concentrata sulle sue condizioni e sugli esiti degli accertamenti medici in corso all’ospedale di Catanzaro.