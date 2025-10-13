Ha preso il via la prima edizione del festival promosso dal divulgatore culturale Ivan Fiorillo. La serata inaugurale è stata aperta dagli interventi di Maria Concetta Preta e del presidente Domenico Grillo

Ha preso il via a Vibo Valentia la prima edizione di “èdital – Festival delle Editorie Italiane Locali” che si svolgerà fino al 18 ottobre presso l’Associazione culturale “Il Salottino”. “Primo e unico festival italiano stanziale – si legge in un comunicato stampa – interamente dedicato all’ecosistema dell’editoria locale e ai suoi protagonisti "dietro le quinte", con focus annuali sulle varie regioni del Bel Paese.

L’inaugurazione – fanno sapere gli organizzatori – è stata aperta dal monologo dell’ideatore del Festival, il divulgatore culturale Ivan Fiorillo. Il suo intervento, dedicato a un personaggio storico a sorpresa, Fernando Colombo (figlio di Cristoforo Colombo), ha evidenziato l’importanza del libro nella cultura. Fernando Colombo dedicò la sua vita alla creazione di una vasta biblioteca, comprendendo per primo l’importanza di raccogliere e catalogare il sapere attraverso la stampa, anticipando simbolicamente la diffusione della conoscenza attraverso i libri.

A seguire, è intervenuta la madrina dell’evento, Maria Concetta Preta, docente di lettere. La sua relazione – è scritto nella nota stampa – si è concentrata sul tema “I giovani e la scrittura”, illustrando le attività di lettura e scrittura realizzate con gli studenti nell’ambito di eventi letterari anche a livello nazionale. Particolare attenzione è stata rivolta al libro curato da Preta: “Le Voci di Hipponion”. Educare al passato passeggiando per la città - Il diario di bordo dei Giovani Divulgatori dei Beni Culturali del Liceo Classico "Michele Morelli", che raccoglie i lavori degli alunni sulle attività di scoperta del patrimonio vibonese e include un articolo scritto dallo stesso Ivan Fiorillo in occasione di una di queste passeggiate culturali.

Infine, Domenico Grillo, presidente dell’associazione “Il Salottino”, ha ringraziato i relatori per il loro contributo alla riuscita dell’evento. La giornata si è conclusa con la presentazione del programma della settimana da parte di Ivan Fiorillo, aprendo ufficialmente la prima edizione di un festival che punta a valorizzare l’editoria locale italiana.