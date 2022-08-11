L’iniziativa targata Pro loco per fotografare uno dei luoghi più suggestivi del litorale. Intanto il ricco programma estivo promosso dal Comune in sinergia con le associazioni entra nel vivo. Tra i prossimi eventi iniziativa astronomica “Uscimmo a riveder le stelle”, serate di teatro e musica popolare

È uno dei punti panoramici più suggestivi di Briatico. Al tramonto, nelle giornate più limpide, si scorge la maestosità del vulcano Stromboli e le isole Eolie. Località Cocca è una delle zone più gettonate per gli scatti al calar della sera. Ma anche per passeggiate sul lungomare o semplicemente per chiacchierare. Incantano i colori del tramonto, il mare che si confonde con il cielo. Proprio per questo motivo la Pro loco di Briatico ha deciso di installare la prima postazione selfie. Un’iniziativa pensata per valorizzare ancora di più la località. Gli scatti, infatti, contribuiranno a promuovere un’immagine positiva di Briatico. Una cittadina che nonostante le tante difficoltà sta cercando di ritagliarsi un ruolo di rilievo nel panorama turistico della Costa degli dei. [Continua in basso]

Gli eventi a Briatico

In quest’ottica si inserisce il ricco programma promosso dal Comune con la collaborazione di Pro loco e altre realtà associative attive nel comprensorio.