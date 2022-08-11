Tutti gli articoli di Cultura
È uno dei punti panoramici più suggestivi di Briatico. Al tramonto, nelle giornate più limpide, si scorge la maestosità del vulcano Stromboli e le isole Eolie. Località Cocca è una delle zone più gettonate per gli scatti al calar della sera. Ma anche per passeggiate sul lungomare o semplicemente per chiacchierare. Incantano i colori del tramonto, il mare che si confonde con il cielo. Proprio per questo motivo la Pro loco di Briatico ha deciso di installare la prima postazione selfie. Un’iniziativa pensata per valorizzare ancora di più la località. Gli scatti, infatti, contribuiranno a promuovere un’immagine positiva di Briatico. Una cittadina che nonostante le tante difficoltà sta cercando di ritagliarsi un ruolo di rilievo nel panorama turistico della Costa degli dei. [Continua in basso]
Gli eventi a Briatico
In quest’ottica si inserisce il ricco programma promosso dal Comune con la collaborazione di Pro loco e altre realtà associative attive nel comprensorio.
- Tra i prossimi appuntamenti, pensati per vivacizzare la cittadina costiera, il 12 agosto “Uscimmo a riveder le stelle” su iniziativa della Pro loco e dell’associazione astronomica del Mediterraneo. Appuntamento si svolgerà nel Piazzale della Rocchetta alle ore 22.00.
- Il 14 agosto, Letizia Pagano in concerto con Alex Baudo. L’iniziativa viene realizzata su impegno dell’Associazione commercianti e liberi professionisti Briatico. Inizio dalle ore 21.30 in piazza IV Novembre. A fare da cornice stand con prodotti enogastronomici locali e degustazioni.
- Il 16 agosto serata dedicata al teatro con “E il Sommo poeta disse a me”. Appuntamento messo in campo grazie alla Compagnia teatrale pizzitana.
- Il 17 agosto gli eventi sono dedicati ai più piccoli grazie alle animazioni dell’Associazione Il mondo di Ugo. Il 18 agosto, piazza IV Novembre, ore 21.30, la commedia in 2 atti “Il barone filosofo”. Sul palco la compagnia teatrale amatoriale “Noi di Adami”.
- Serata di musica popolare, invece, con il concerto degli Nd’Arranciamu il 19 agosto ore 21.30.
- Il 21,24 e 28 agosto le presentazioni dei libri “Ventagli lirici” della professoressa Marcella Mellea, “Odi d’amore” di Nando Scaramozzino, e Adele di Maria Rosaria De Francesco. I primi due appuntamenti in piazza IV Novembre, l’ultimo alla Rocchetta. Inizio 21.30.