L’amministrazione comunale ha omaggiato la centenaria con una targa: «Ha rappresentato i valori della famiglia e della dedizione al lavoro»

Festa a Spilinga per i 100 anni della signora Giulia Caterina Ferraro. Con una messa organizzata in suo onore dal parroco Don Michele De Vita, nella struttura sociale che la ospita in Piazza San Michele, si è festeggiato un compleanno davvero speciale. Per l’amministrazione comunale è stato un piccolo momento vi festa «per una donna che nella sua “lunga giovinezza” ha rappresentato i valori della famiglia e della dedizione al lavoro».

Alla cerimonia ha partecipato il sindaco Enzo Marasco, in rappresentanza dell’amministrazione comunale. Il primo cittadino ha avuto modo di augurare alla signora Ferraro buon compleanno anche a nome dei suoi concittadini. A lei è stata consegnata anche una targa ricordo.

«I migliori auguri a questa donna che rappresenta un prezioso patrimonio di tradizioni per la nostra comunità. Lei ha attraversato un secolo della nostra storia, ed a lei vanno tutti i nostri omaggi per l’esempio che ci ha dato nell’impegno verso la famiglia e l’intera comunità», concludono gli amministratori.