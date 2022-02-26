Il riconoscimento sarà assegnato alle migliori opere realizzate dai ragazzi sul tema: "Dai palazzi ai monumenti di Filadelfia. Scegline uno e presentalo"

Torna il tradizionale appuntamento con il Premio “Avv. Giovandomenico Barone”, giunto quest’anno alla XVI edizione. L’iniziativa, istituita dalla famiglia del professionista filadelfiese di concerto con l’Istituto omnicomprensivo, è rivolta agli studenti delle V classi delle scuole primarie di Filadelfia, Francavilla e Polia. Già assegnata la traccia con cui gli alunni si cimenteranno quest’anno: “Dai palazzi ai monumenti di Filadelfia. Scegline uno e presentalo”.



«Come sempre, la tematica da noi scelta intende suscitare nei più piccoli interesse e curiosità per il paese – afferma Elena Mastronardi Barone – per le sue origini, la sua memoria e le sue tradizioni. Apprendere tutto questo sin da piccoli è, certamente, il primo passo per avvicinarli alla storia di Filadelfia, per imparare ad amarla e a custodirla, di generazione in generazione. E’ sempre stato questo il pensiero di mio marito, che noi familiari, condividendolo appieno, abbiamo deciso di portare avanti in ricordo della sua profonda dedizione per il paese».

Anche quest’anno, sarà premiato il miglior testo letterario e il miglior testo artistico e ai due vincitori sarà consegnata una borsa di studio per l’acquisto di libri o materiale scolastico.



A tutti i bambini partecipanti al concorso sarà donata una piccola coppa e conferito un attestato di partecipazione che riproduce, in un disegno realizzato dall’arch. Diego Maestri, celebre studioso e cittadino onorario di Filadelfia, l’antica collina di Castelmonardo. «La nostra scuola guarda all’Europa – dichiara la dirigente scolastica, Maria Viscone – ma è radicata sul territorio. Riteniamo che lo studio dell’arte e della storia locale sia fondamentale, per questo per noi è importante ricordare persone come l’avv. Barone, che ha sempre valorizzato il nostro passato e le nostre tradizioni».