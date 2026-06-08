Si è chiuso con tre ex aequo la XX edizione del Premio “Avv. Giovandomenico Barone”, da quest’anno esteso anche agli alunni delle Terze medie e del triennio delle Superiori. Sei gli studenti premiati: Alessio Talora e Renato Sorrenti per la scuola Primaria; Gabriele Serratore e Sara Campisano per la scuola Secondaria di primo grado; Maria Concetta Serratore del Liceo Scientifico e Mattia Saele dell’Ipsia. Inoltre, gli studenti Emma Conidi (Primaria), Samuele Fruci e Francesco Caruso (Secondaria di primo grado), Giovanna Mastrandrea (Liceo scientifico) e Claudio Limardi (Ipsia) hanno ricevuto una menzione per il lavoro svolto.

Per l’evento, il direttore generale dell’Usr Calabria, Loredana Giannicola, ha inviato una nota, esprimendo il proprio rammarico per non aver potuto essere presente: «Onorare la figura dell’avvocato Barone significa trasmettere alle giovani generazioni i pilastri fondamentali della legalità, della lealtà, del rispetto delle istituzioni, del senso del bene comune e del legame identitario con il proprio territorio – si legge – in questo contesto, la scuola si conferma presidio essenziale per la custodia della memoria storica e per la formazione di cittadini consapevoli, capaci di cogliere come le vicende delle comunità locali concorrano alla costruzione della storia collettiva del nostro Paese».

A sottolineare il valore educativo, culturale e civile del Premio Barone è stata anche la dirigente scolastica, Maria Viscone, che ha evidenziato, inoltre, l’importanza della storia locale, il cui studio consolida anche il senso di appartenenza alla comunità. All’appuntamento hanno presenziato il sindaco di Filadelfia, Anna Bartucca, che ha ricordato l’avvocato Barone come “figura di grande rilievo umano e professionale”; così come i sindaci di Francavilla Angitola e Polia, Giuseppe Pizzonia e Luca Alessandro, che ne hanno tratteggiato l’aspetto di attento cultore del territorio. Infine, il commosso ricordo del prof. Vito Rondinelli, del presidente della Pro loco, Gabriele Runca, della presidente dell’associazione “Angra”, Manuela Costa, di don Oreste Borelli e del prof. Tonino Paolillo.

La famiglia Barone ha tenuto a ringraziare gli studenti per il notevole impegno dimostrato e i docenti che li hanno seguiti con grande attenzione. A coordinare i lavori, le nipoti dell’avvocato Barone: Roberta Carbone, Valeria Carbone e Mariaelena Magro. Nel corso dell’evento si è magistralmente esibito il quintetto di chitarre dell’Istituto “Rita Levi Montalcini”.