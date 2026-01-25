Martedì 27 gennaio 2026, in occasione della Giornata della Memoria per le vittime dell’Olocausto, l’Archivio di Stato di Vibo Valentia e l’Associazione di promozione sociale L’Isola che non c’è, organizzano un evento culturale dedicato alla presentazione del libro della scrittrice Nadia Crucitti dal titolo “Berlino 1940 – La convocazione” che racconta la storia di un uomo e di una nazione che preferirono, davanti all’instaurarsi di una dittatura che aveva già in sé i germi del sistema criminale, non vedere e non sentire, mettendo a tacere la propria coscienza ed evitando di scegliere.

La doppia presentazione che si terrà alle ore 11:00 presso la Sala dell’archivio di Stato, e alle 16:30 a Palazzo Marzano, inaugura il XII anno della rassegna “Un libro al mese: Visti da Vicino”, primo progetto italiano di cultura diffusa extraterritoriale, seguendo l’ottica di “buone prassi per la diffusione della cultura” vede nascere il connubio fra l’Archivio di Stato e l’Isola che non c’è. Partendo dal racconto della scrittrice – si legge nella nota stampa di presentazione . si svilupperà un dialogo con la stessa che consentirà di fare un viaggio nella memoria e sarà l’occasione per una profonda riflessione storica e civile su un periodo tanto importante quanto doloroso durante il quale la persecuzione contro gli ebrei fu protagonista e che merita di essere ricordato per sensibilizzare le coscienze di tutti affinché fenomeni simili non accadano più.

Alla presentazione del libro, oltre naturalmente alla scrittrice, prenderanno parte la direttrice dell’Archivio di Stato Rosada Pezzo, il presidente della Dante Alighieri, comitato di Vibo Valentia, Pippo Prestia, il presidente regionale “Nastro verde”, Cosimo Sframeli, e la presidente dell’Isola che non c’è A.P.S. Concetta Silvia Patrizia Marzano che dialogherà con l’autrice del libro ponendole delle domande come spunto di riflessione anche grazie alla partecipazione attiva di una delegazione di studenti del Liceo Scientifico Statale Berto di Vibo Valentia, coordinati dalla professoressa Eleonora Cannatelli.

Inoltre vi sarà un’esposizione di opere dell’artista Alberto Polistena. Nel pomeriggio l’autrice sarà a Palazzo Marzano e la presentazione, che nel pomeriggio sarà alle ore 16:30, vedrà l’intervento oltre che della direttrice dell’Archivio di Stato, Rosada Pezzo, e del presidente della Dante Alighieri, Pippo Prestia, del Vicario della Diocesi di Mileto, Nicotera e Tropea, Mons. Giuseppe Fiorillo. L’evento si terrà presso la sala conferenze dell’Archivio di stato di Vibo Valentia alle ore 11:00 e a Palazzo Marzano alle ore 16:30.