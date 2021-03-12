Tutto pronto per la presentazione del volume «Quaderni di analisi – I: Introduzione all’analisi della musica post-tonale» a cura di Domenico Giannetta

Il Conservatorio di Musica «Fausto Torrefranca» di Vibo Valentia organizza per domani, sabato 13 marzo una Giornata di studi (in modalità webinar) a partire dalle ore 10.30, per la presentazione del volume «Quaderni di analisi – I: Introduzione all’analisi della musica post-tonale» a cura di Domenico Giannetta. Il volume è realizzato dalle Edizioni del Conservatorio di Musica Fausto Torrefranca, che ribadisce così la sua attività di promozione culturale ad ampio raggio come conferma la dotazione di una sua biblioteca che aderisce all’Anagrafe delle biblioteche italiane e che con decreto della Regione Calabria (n. 73 del 4 agosto 2015) ha ottenuto il riconoscimento di “Biblioteca di interesse locale”. Il programma dei lavori, dopo l’indirizzo di saluto del direttore del Conservatorio, Vittorino Naso, prevede la relazione della prof.ssa Susanna Pasticci, dell’Università di Cassino e del Lazio meridionale; quindi, gli interventi degli studenti autori dei contributi: Maria D’Agostino, Simmetria ed equilibrio nel Quaderno musicale di Annalibera; Luigi Sassone, Procedimenti seriali in The Turn of the Screw di Benjamin Britten; Alberto Capuano, La «bellezza dell’incompleto» in Rain Tree Sketch II di Toru Takemitsu; Marco Ginese, Uno sguardo sul mondo sonoro di Claude Debussy; Dario Callà, Viaggio nella musica di Stravinskij. Coordina i lavori il prof. Domenico Giannetta. L’appuntamento è dunque per domani, sabato 13 marzo alle ore 10.30 collegandosi dal link di Google Meet: https://meet.google.com/gku-yxce-qy