Domani 8 marzo il Ministero della Cultura omaggerà i rappresentanti del gentil sesso permettendo loro di visitare gratuitamente i musei ei parchi nazionali. L'occasione è la Giornata internazionale della donna. Tra le realtà culturali coinvolte nell'iniziativa figurano anche quelle afferenti alla Direzione regionale Musei nazionali della Calabria, guidata da Fabrizio Sudano. Di essa fanno parte anche due plessi del Vibonese, il “Vito Capialbi” della città capoluogo di provincia e quello di Mileto. Entrambi, nell'occasione, oltre al biglietto gratuito offriranno alle donne due interessanti eventi a loro appositamente dedicati. Il primo, in ordine di tempo, è previsto nel museo nazionale della cittadina normanna ospitato nell'ottocentesco Episcopio.

Qui, all'ombra della basilica cattedrale, chiesa madre della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, a partire dalle 10.30 si svolgerà “Voci nel silenzio… racconti di donne”, incontro di lettura condivisa per sottolineare quanto, dietro i silenzi delle donne, a volte si nasconda un mondo da scoprire, ma anche occasione propizia per ascoltare e dare spazio alle parole, alle emozioni e alle esperienze che meritano voce. Al centro dell'attenzione sarà in questo caso posto un libro di grande attualità come “Leggere Lolita a Teheran”, romanzo autobiografico della scrittrice iraniana Azar Nefisi. Il tutto nella consapevolezza che l'8 marzo non è una semplice festa, ma una giornata di riflessione e memoria che ci ricorda quanto sia fondamentale continuare a promuovere rispetto, parità e tutela, contro ogni forma di discriminazione e violenza.