Sabato 21 e domenica 22 marzo visite e percorsi culturali in tutta la Calabria. Occasione unica per visitare la dimora privata ancora oggi abitata dai discendenti della nobile famiglia e normalmente chiusa al pubblico
Tutti gli articoli di Cultura
PHOTO
Partirà anche da Vibo Valentia uno dei percorsi calabresi delle Giornate Fai di Primavera, l’evento nazionale dedicato alla scoperta del patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 la città sarà tra i luoghi protagonisti dell’iniziativa promossa dal Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano, con l’apertura straordinaria di una dimora storica normalmente chiusa al pubblico e un itinerario tra i palazzi più significativi del centro storico. Un appuntamento che si inserisce nel più ampio programma nazionale che, nello stesso fine settimana, porterà i visitatori alla scoperta di centinaia di siti in tutta Italia.
Si tratta di un appuntamento ormai consolidato che unisce scoperta culturale e partecipazione civica. Grazie al lavoro delle delegazioni territoriali e dei volontari del Fai, insieme agli Apprendisti Ciceroni – studenti delle scuole secondarie formati per raccontare il patrimonio del territorio – migliaia di visitatori potranno accedere a dimore storiche, siti naturalistici, palazzi istituzionali, complessi architettonici e luoghi della produzione culturale e industriale.
Anche la Calabria partecipa alla manifestazione con una serie di aperture diffuse sul territorio regionale. Tra le tappe previste figurano lo spazio museale dell’azienda Gias a Mongrassano, il percorso produttivo del Molino Bruno a Montalto Uffugo, l’itinerario storico tra palazzi, chiese e laboratori artigiani a Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, il percorso tra dimore e paesaggi naturali a Sant’Ilario dello Ionio e le visite alla Riserva naturale dei Giganti della Sila con il Casino Mollo, bene gestito dal Fai.
A Strongoli, invece, sarà proposto un itinerario urbano che attraversa alcuni dei luoghi più rappresentativi del centro storico, dalla cattedrale dedicata ai santi Pietro e Paolo fino al castello, passando per palazzi nobiliari e chiese storiche, in un percorso che racconta la stratificazione culturale e architettonica della città.
Il focus su Vibo Valentia
A Vibo Valentia apertura del maestoso Palazzo Di Francia, dimora privata ancora oggi abitata dai discendenti della nobile famiglia Di Francia e normalmente chiusa al pubblico. Si tratterà di un'occasione unica - riservata agli iscritti FAI - per visitare, oltre al pregevole giardino, alcuni saloni gentilmente aperti dai proprietari. Durante la visita sarà possibile ammirare gli arredi storici, le pregiate carte da parati e l’importante quadreria.
È prevista inoltre una passeggiata – aperta a tutti - alla scoperta dei più significativi palazzi del centro storico di Vibo Valentia, l’antica Monteleone: Palazzo Murmura, Palazzo Gagliardi De Riso, Palazzo Cordopatri, Palazzo Marzano, la cui storia rivivrà attraverso il racconto degli illustri personaggi che li hanno abitati.