Sabato 21 e domenica 22 marzo visite e percorsi culturali in tutta la Calabria. Occasione unica per visitare la dimora privata ancora oggi abitata dai discendenti della nobile famiglia e normalmente chiusa al pubblico

Partirà anche da Vibo Valentia uno dei percorsi calabresi delle Giornate Fai di Primavera, l’evento nazionale dedicato alla scoperta del patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 la città sarà tra i luoghi protagonisti dell’iniziativa promossa dal Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano, con l’apertura straordinaria di una dimora storica normalmente chiusa al pubblico e un itinerario tra i palazzi più significativi del centro storico. Un appuntamento che si inserisce nel più ampio programma nazionale che, nello stesso fine settimana, porterà i visitatori alla scoperta di centinaia di siti in tutta Italia.

Si tratta di un appuntamento ormai consolidato che unisce scoperta culturale e partecipazione civica. Grazie al lavoro delle delegazioni territoriali e dei volontari del Fai, insieme agli Apprendisti Ciceroni – studenti delle scuole secondarie formati per raccontare il patrimonio del territorio – migliaia di visitatori potranno accedere a dimore storiche, siti naturalistici, palazzi istituzionali, complessi architettonici e luoghi della produzione culturale e industriale.

Anche la Calabria partecipa alla manifestazione con una serie di aperture diffuse sul territorio regionale. Tra le tappe previste figurano lo spazio museale dell’azienda Gias a Mongrassano, il percorso produttivo del Molino Bruno a Montalto Uffugo, l’itinerario storico tra palazzi, chiese e laboratori artigiani a Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, il percorso tra dimore e paesaggi naturali a Sant’Ilario dello Ionio e le visite alla Riserva naturale dei Giganti della Sila con il Casino Mollo, bene gestito dal Fai.

A Strongoli, invece, sarà proposto un itinerario urbano che attraversa alcuni dei luoghi più rappresentativi del centro storico, dalla cattedrale dedicata ai santi Pietro e Paolo fino al castello, passando per palazzi nobiliari e chiese storiche, in un percorso che racconta la stratificazione culturale e architettonica della città.

Il focus su Vibo Valentia

A Vibo Valentia apertura del maestoso Palazzo Di Francia, dimora privata ancora oggi abitata dai discendenti della nobile famiglia Di Francia e normalmente chiusa al pubblico. Si tratterà di un'occasione unica - riservata agli iscritti FAI - per visitare, oltre al pregevole giardino, alcuni saloni gentilmente aperti dai proprietari. Durante la visita sarà possibile ammirare gli arredi storici, le pregiate carte da parati e l’importante quadreria.

È prevista inoltre una passeggiata – aperta a tutti - alla scoperta dei più significativi palazzi del centro storico di Vibo Valentia, l’antica Monteleone: Palazzo Murmura, Palazzo Gagliardi De Riso, Palazzo Cordopatri, Palazzo Marzano, la cui storia rivivrà attraverso il racconto degli illustri personaggi che li hanno abitati.