In questo fine settimana ritornano anche nel Vibonese le annuali Giornate europee del Patrimonio . Il tema scelto per l'edizione 2025 da Consiglio d'Europa, Commissione europea e Ministero della Cultura è “ Architetture: l'arte di costruire ”. Nell'occasione nei vari plessi nazionali verranno proposti spettacoli, visite guidate ed eventi speciali. Sabato 27 settembre , tra l'altro, sono previste aperture straordinarie serali con biglietto d'ingresso al costo simbolico di 1 euro. In questo contesto, sul territorio provinciale sono due i musei nazionali, afferenti alla DrMn Calabria diretta da Fabrizio Sudano , che aderiscono all'iniziativa: il “ Vito Capialbi ” della città capoluogo e quello di Mileto . Entrambi si accingono a proporre al pubblico alcuni progetti interessanti , tesi a promuovere ea valorizzare le bellezze archeologiche, architettoniche e storico-artistiche che li contraddistinguono.

Nel museo incastonato nel castello normanno-svevo di Vibo Valentia l'appuntamento è per domani 27 settembre. Nell'occasione la realtà diretta da Michele Mazza proporrà un'apertura straordinaria, dalle 20 alle 23 , che permetterà al pubblico di ammirare l'esposizione temporanea “Architetture l'arte di costruire, i santuari nel mondo greco. Luoghi di costruzione d'identità”, composta da antichi reperti provenienti dalle strutture templari delle diverse aree sacre dell'antica Hipponion .Questa iniziativa sarà preceduta, alle 17:30 , dal laboratorio aperto “Architettura pubblica (e non solo…) a Hipponion e altri contesti del territorio locrese”, a cura di Gianluca Sapio.