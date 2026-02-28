Accolti dalla direttrice Preta e dal sindaco Pititto hanno visitato i principali siti cittadini, soffermandosi su programmazione culturale e prospettive di collaborazione tra territorio e istituzioni nazionali

Una mattinata all’insegna della cultura e del confronto istituzionale quella vissuta oggi ai Musei Civici di Pizzo, che hanno accolto i parlamentari Anna Laura Orrico, già sottosegretario al Ministero della Cultura, e Alfonso Colucci, in visita ai luoghi simbolo del patrimonio cittadino: la Chiesetta di Piedigrotta e il Castello Aragonese.

Ad accoglierli la direttrice dei Musei Civici, Mariangela Preta, il sindaco Sergio Pititto e il presidente del Consiglio comunale con delega ai Musei, Gioacchino Puglisi. Un percorso che ha consentito alla delegazione di soffermarsi sull’unicità della Chiesa di Piedigrotta e sul valore storico del Castello Aragonese, luoghi che custodiscono una parte rilevante della memoria cittadina e nazionale.

Particolare attenzione – sottolinea una nota – è stata dedicata agli interventi di tutela e valorizzazione in corso, così come alla programmazione culturale e alle prospettive di sviluppo del sistema museale. I parlamentari hanno espresso apprezzamento per il lavoro svolto, sottolineando la forte identità storico-culturale dei siti visitati e la qualità delle attività messe in campo.

«La visita odierna rappresenta un momento importante di attenzione istituzionale verso il nostro patrimonio culturale», ha dichiarato il sindaco Sergio Pititto. «Pizzo custodisce beni di assoluto valore storico e identitario. Continueremo a lavorare affinché la tutela e la valorizzazione dei nostri musei siano sempre più centrali nelle politiche di sviluppo della città.»

Sulla stessa linea la direttrice Mariangela Preta, che ha rimarcato il significato della presenza dei rappresentanti del Parlamento: «Accogliere rappresentanti del Parlamento nei nostri siti museali significa rafforzare il dialogo tra territorio e istituzioni nazionali. La Chiesa di Piedigrotta e il Castello Aragonese non sono soltanto attrattori turistici, ma luoghi di memoria e ricerca, che richiedono costante attenzione scientifica, tecnica e amministrativa. Lo stupore manifestato oggi dai parlamentari conferma l’unicità del nostro patrimonio e l’importanza di continuare a investire nella sua valorizzazione.»

La visita si è conclusa con un confronto sui possibili percorsi di collaborazione istituzionale a sostegno della tutela e della promozione dei beni culturali di Pizzo, nella consapevolezza condivisa che cultura e identità possano rappresentare un elemento strategico per la crescita del territorio.