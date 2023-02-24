Il volume di Cinquegrana e Pirone sarà presentato nell’ex sala consiliare di Vena di Ionadi. Racconta le peripezie vissute dagli emigrati calabresi nel ‘900

Sbarca anche a Ionadi “Il Sogno Americano” dell’antropologo Giuseppe Cinquegrana e del giornalista Nicola Pirone. Domani 25 febbraio, con inizio alle 17.30, il libro scritto a quattro mani sarà presentato nell’ex sala consiliare situata nella frazione Vena, nei pressi del bivio del campo di aviazione. Il volume, edito da Libritalia, nelle sue 178 pagine racconta la storia dell’emigrazione calabrese, vista come una forma di riscatto sociale dopo le promesse disattese, successive all’unità dell’Italia. Fra le righe, tra l’altro, emergono le difficoltà affrontate, in quel contesto, dalla maggioranza degli emigranti calabresi, soprattutto a inizio Novecento e alla fine della Seconda guerra mondiale. Il libro propone anche numerosi reperti, foto e documenti del periodo. L’incontro in programma nella giornata di domani a Ionadi, oltre a permettere di focalizzare l’attenzione sulla valenza e sui contenuti de “Il Sogno Americano” all’epoca accarezzato da migliaia di calabresi, rappresenta un’iniziativa utile per approfondire la tematica dell’emigrazione e per riflettere e trarre spunti anche sull’attuale contesto sociale, culturale ed economico, con tantissimi giovani che si ritrovano costretti a lasciare il proprio territorio di nascita e a emigrare in nord Italia e all’estero per motivi di studio o di lavoro. [Continua in basso]

Il programma dell’evento di presentazione del volume, dopo i saluti istituzionali del sindaco Fabio Signoretta e dell’assessore alla Cultura Valentina Fusca, prevede un colloquio dibattito tra il direttore editoriale di Libritalia, Simona Toma, e gli autori dell’opera, Pirone e Cinquegrana. A Ionadi l’evento letterario si inserisce in un contesto più ampio di iniziative culturali, che l’amministrazione comunale sta portando avanti in sinergia e coinvolgendo in modo attivo le varie associazioni del territorio.

