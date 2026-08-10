Questa sera il nuovo format di Diemmecom ripercorre l’arrivo di Achei, Locresi e Calcidesi sulle coste ioniche, tra archeologia, cultura e testimonianze di un passato ancora vivo. Appuntamento sul canale 11 del dt e in streaming su LaC Play

L'itinerario di Kalos, nuovo e originale format edito da Diemmecom, condotto da Francesca Mirabelli con la regia di Francesco Tricoli, batte le coste delle prime colonie.

Dall'VIII secolo a.C. la Grecia paga il prezzo di sconvolgimenti sociali e di una esplosione demografica che la scarsa produzione agricola non può più sostenere. Occorrono più terre, più risorse, un nuovo inizio. Ed è il mare a condurre qui i primi viaggiatori. Navi di Achei Locresi e Calcidesi attraccano su queste coste dello Ionio. Così la bellezza la prosperità di questa terra incontrano lo slancio e lo straordinario senso della perfezione dei colonizzatori. È l'inizio di un nuovo corso della storia. Non è solo una migrazione, ma la naturale attitudine di un popolo verso la ricerca dell'immortalità.

Ma perché proprio questi luoghi? Sulle rotte di quei navigatori temerari, scopriamo tutto il fascino di una avventura storica straordinaria, le cui tracce ancora oggi sono dappertutto, intorno e sotto di noi. Una cosa è certa, l’ambizione di quei popoli è divenuta col tempo la nostra cultura, la nostra bellezza.

Per scoprire i luoghi protagonisti del nostro viaggio, l’appuntamento con “Kalos – Sulle rotte della Magna Grecia” è fissato questa sera, 10 agosto, alle ore 22 su LaC TV (CH11 DTT) e fruibile in diretta streaming al seguente link https://www.lacplay.it/dirette/lac-tv/