In occasione della giornata in programma all’Archivio di Stato si potranno ammirare alcune delle opere dello scultore Antonino Denami. Sarà inoltre possibile visitare la Casa Museo Murmura dove sono custoditi pezzi unici del ‘700 e ‘800

Domenica 12 ottobre 2025 torna l’appuntamento con La Domenica di Carta, che rappresenta un'importante occasione per aprire gli Istituti archivistici alla cittadinanza, valorizzando il patrimonio documentario attraverso eventi culturali, esposizioni e attività di carattere divulgativo.

Quest’anno – si legge in una nota stampa - il tema scelto e quello de “Gli archivi di famiglia” con il fine di mettere in luce il ruolo degli archivi familiari nella costruzione delle memorie individuali e collettive, nella trasmissione intergenerazionale delle identità e nella documentazione della vita quotidiana, delle relazioni sociali e delle trasformazioni culturali.

Per l’occasione l’Archivio di Stato di Vibo Valentia propone una mostra documentaria dal titolo: “Affari di famiglia - Archivi storici di famiglie monteleonesi” dedicata alle famiglie Giovan Battista Marzano e Francica Mayo dove sarà possibile, attraverso un viaggio tra documenti, atti, certificati e testimonianze, appartenenti alle suddette famiglie, mettere in evidenze il contributo da esse fornito alla crescita sociale, culturale e storica della città di Vibo Valentia.

L’Archivio di Stato rimarrà aperto al pubblico nella giornata di domenica dalle ore 10:00 alle ore 13:00 per consentire all’utenza la visione della mostra. Nell’occasione sarà possibile ammirare alcune delle opere dello scultore Antonino Denami.

Inoltre, sempre nella giornata di domenica, in collaborazione con la Fondazione Antonino e Maria Murmura e l’Associazione Dimore Storiche Italiane si potrà partecipare alla visita guidata presso la Casa Museo Murmura dove sarà possibile ammirare pezzi unici del ‘700 e ‘800 appartenuti alle famiglie Murmura e Gagliardi. Sarà presente Domenico Protettì, cultore di storia Patria.