Domenica 12 ottobre 2025 torna l’appuntamento con La Domenica di Carta, che rappresenta un'importante occasione per aprire gli Istituti archivistici alla cittadinanza, valorizzando il patrimonio documentario attraverso eventi culturali, esposizioni e attività di carattere divulgativo.

Quest’anno – si legge in una nota stampa - il tema scelto e quello de “Gli archivi di famiglia” con il fine di mettere in luce il ruolo degli archivi familiari nella costruzione delle memorie individuali e collettive, nella trasmissione intergenerazionale delle identità e nella documentazione della vita quotidiana, delle relazioni sociali e delle trasformazioni culturali.

Per l’occasione l’Archivio di Stato di Vibo Valentia propone una mostra documentaria dal titolo: “Affari di famiglia - Archivi storici di famiglie monteleonesi” dedicata alle famiglie Giovan Battista Marzano e Francica Mayo dove sarà possibile, attraverso un viaggio tra documenti, atti, certificati e testimonianze, appartenenti alle suddette famiglie, mettere in evidenze il contributo da esse fornito alla crescita sociale, culturale e storica della città di Vibo Valentia.

L’Archivio di Stato rimarrà aperto al pubblico nella giornata di domenica dalle ore 10:00 alle ore 13:00 per consentire all’utenza la visione della mostra. Nell’occasione sarà possibile ammirare alcune delle opere dello scultore Antonino Denami.

Inoltre, sempre nella giornata di domenica, in collaborazione con la Fondazione Antonino e Maria Murmura e l’Associazione Dimore Storiche Italiane si potrà partecipare alla visita guidata presso la Casa Museo Murmura dove sarà possibile ammirare pezzi unici del ‘700 e ‘800 appartenuti alle famiglie Murmura e Gagliardi. Sarà presente Domenico Protettì, cultore di storia Patria.