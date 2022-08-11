Dagli autori calabresi ai gialli italiani e poi ancora romanzi storici, libri di divulgazione scientifica per bambini e fumetti per adolescenti e adulti. Cresce la voglia di lettura in città e in provincia con la stagione estiva: il bilancio del Sistema bibliotecario vibonese

I più incalliti avranno sicuramente “in arretrato” qualche volume accumulato nei mesi addietro. C’è poi chi è pronto a immergersi in letture dal sapore “leggero” oppure in gialli pieni di suspence. Con la stagione estiva e le vacanze cresce il numero di lettori. Parola del Sistema bibliotecario vibonese che, prima della pausa, ha accolto a palazzo Santa Chiara un piccolo esercito di “famelici” lettori. Il polo culturale, guidato da Corrado L’Andolina, ci fornisce una panoramica sulle nuove tendenze nel mondo della lettura che stanno contagiando anche il Vibonese. [Continua in basso]

In previsione del tempo libero a disposizione, infatti, numerosi utenti si sono adoperati per “l’approvvigionamento estivo”: «Anche molte famiglie – conferma la bibliotecaria Katia Rosi- sono venute a trovarci prima della chiusura per prendere in prestito più volumi. Nell’ultimo periodo – aggiunge – c’è stato un effettivo incremento di richieste. Non solo letture leggere, ma anche gialli d’autore, romanzi storici, libri di divulgazione scientifica per i bambini». Insomma, temi vasti per un’utenza altrettanto variegata.

I libri più gettonati

Ma quali sono i libri e gli autori più gettonati? «Sicuramente – evidenzia Rosi – c’è grande interesse nei confronti dei romanzi. Vanno tantissimo autori come Clara Sanchez, Giuseppina Torregrossa, Alessia Gazzola. Ma anche i gialli italiani con Camilleri sempre tra i più richiesti. E poi anche Donato Carrisi e Patrizia Rinaldi (autrice di Blanca recentemente divenuta serie tv)». C’è curiosità anche nei riguardi di autori calabresi che, specie negli ultimi anni hanno conquistato vette prestigiose inserendosi a pieno titolo nel panorama letterario italiano. Non solo. Alcuni dei loro lavori sono divenuti pellicole di successo: «Solo per citarne alcuni Carmine Abate, Mimmo Gangemi (Il giudice meschino), Santo Gioffrè (Artemisia Sanchez), Gioacchino Criaco (e il suo suggestivo Anime nere). C’è poi “La restanza” dell’antropologo Vito Teti, sta riscuotendo un grande successo. È tra i libri più letti».

Bimbi e adolescenti

Le novità maggiori si riscontrano tra i piccoli lettori: «Grazie alla disponibilità di risorse del fondo Franceschini – fa rilevare la bibliotecaria – abbiamo preso in dotazione diversi volumi di divulgazione scientifica (sul sole, dinosauri, animali). Ci siamo accorti infatti che i bambini della scuola primaria erano interessati a questi temi, così abbiamo pensato di implementare la dotazione del Sbv procedendo al ritiro di questi libri. In effetti, i riscontri hanno confermato la curiosità dei piccoli lettori. Ma non solo. Si è puntato anche al ritiro di volumi per favore l’inclusione dei bimbi con dislessia o altri deficit. Si tratta – aggiunge Rosi – di strumenti che permettono a questi bambini speciali di avere primi approcci con il libro». A ciò si aggiungono una carrellata di fantasy, libri di horror, ma anche manga e fumetti per adolescenti e non: «Non solo Zerocalcare ma tanti autori di graphic novel sono molto in voga anche nella nostra Vibo. E non solo tra i giovanissimi, anche gli adulti hanno mostrato apprezzamento». Un segno di cambiamento dei tempi – anche in terra calabra- impensabile fino a qualche decennio addietro.