Vibo Valentia torna a raccontare la storia del pianeta. Dopo il successo della prima edizione del 2023, che aveva fatto registrare oltre cinquemila presenze in quattro giorni, dall’1 al 4 ottobre 2026 il Parco Urbano “Moderata Durant” ospiterà la seconda edizione de “La Storia della Terra”, il geoevento organizzato dal Centro Studi e Formazione Sigma con il geologo Francesco Columbro.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare il pubblico, soprattutto le giovani generazioni, alla conoscenza della storia del pianeta attraverso un percorso che mette insieme scienza, divulgazione, educazione e intrattenimento.

La seconda edizione si svolgerà nella stessa sede che aveva accolto il debutto dell’evento e vedrà la partecipazione di numerosi enti e realtà scientifiche, culturali e territoriali. Tra questi figurano l’Ordine dei Geologi della Calabria, l’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il Sistema Museale dell’Università della Calabria, il Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra dell’Università della Calabria, il Liceo Scientifico “G. Berto” di Vibo Valentia e il Wwf Vibo Valentia – Vallata dello Stilaro.

L’appuntamento gode inoltre del patrocinio del Consiglio Nazionale dei Geologi, dell’Ordine dei Geologi della Calabria, dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria, del Comune e della Provincia di Vibo Valentia. La manifestazione è inoltre formalmente riconosciuta come geoevento nell’ambito de “La Settimana del Pianeta Terra”, la manifestazione nazionale dedicata alle geoscienze.

Un viaggio dalle origini dell’Universo ai giorni nostri

Il cuore dell’iniziativa sarà il percorso allestito all’interno del Parco Urbano. Venti pannelli saranno dedicati alle principali ere e tappe della storia geologica, mentre altri 17 pannelli accompagneranno i visitatori alla scoperta della geodinamica e dell’evoluzione dei continenti e degli oceani.

Ogni contenuto sarà corredato da Qr code, attraverso i quali sarà possibile approfondire i diversi argomenti con ulteriori informazioni e immagini. Un viaggio che, come spiegano gli organizzatori, accompagnerà il pubblico «attraverso la storia del pianeta, dalle origini dell’Universo fino ai giorni nostri».

Uno spazio specifico sarà riservato al Mesozoico, l’era dei dinosauri, con l’esposizione di modelli in scala realizzati da Geomodel.

Il percorso sarà rivolto in particolare agli studenti. Da giovedì 1 a sabato 3 ottobre potranno visitarlo accompagnati da guide formate appositamente dal Centro Studi e Formazione Sigma, con attività curate da Claudia Caruso, paleoicnologa e divulgatrice scientifica.

Otto incontri tra geologia, ambiente e fenomeni naturali

Accanto al percorso espositivo, il programma prevede otto convegni e dibattiti dedicati alla Terra, alla geologia, all’ambiente e allo studio dei fenomeni naturali. Agli appuntamenti prenderanno parte esperti di Arpacal, Unical, Ingv e Cnr, mentre le sessioni saranno curate da Francesco D’Amico, direttore scientifico di Quantum Envelope, geologo e scrittore.

Per tutti gli otto appuntamenti è inoltre in corso l’accreditamento presso l’Ordine dei Geologi della Calabria per il riconoscimento dei crediti formativi Apc.

Il dibattito istituzionale in programma sabato 3 ottobre sarà moderato dalla giornalista Claudia De Masi.

La divulgazione scientifica si intreccerà anche con l’osservazione diretta del cielo. La sera di venerdì 2 ottobre, grazie all’Associazione Astronomica del Mediterraneo, la cittadinanza potrà partecipare a una serata dedicata all’osservazione degli astri direttamente dal Parco Durant.

Laboratori, Lego e dinosauri per bambini e famiglie

Per tutti i quattro giorni della manifestazione non mancheranno attività pensate per i più piccoli e per le famiglie. Il programma prevede laboratori didattici e attività creative curati dalle ludoteche La Marakella e Favolandia.

Per tutta la durata dell’evento sarà inoltre attivo un laboratorio Lego a cura di Lugo Brickgames, dedicato alla costruzione e alla creatività attraverso i celebri mattoncini.

La giornata di domenica 4 ottobre sarà invece particolarmente dedicata alle famiglie, con la partecipazione di Joka Calabria, paleoartisti e Jurassic Park Jeep, attraverso attività dedicate al mondo della preistoria.

A chiudere la manifestazione sarà infine la performance della sand artist Stefania Bruno, protagonista di importanti programmi televisivi nazionali. Attraverso la sabbia, l’artista racconterà in modo originale e suggestivo la storia del nostro pianeta, affidando all’arte il compito di concludere il percorso iniziato attraverso la divulgazione scientifica.

Quattro giorni, dunque, nei quali il Parco Urbano “Moderata Durant” sarà trasformato in un punto d’incontro tra scienza, cultura, ambiente, gioco e divulgazione. Un percorso che gli organizzatori riassumono in un messaggio preciso: «Conoscere il tuo pianeta è un passo verso il proteggerlo».