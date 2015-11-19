Due giovani chef di Tropea conquistano il secondo posto nella prestigiosa manifestazione di arte gastronomia Italian Style a Catania.

Due giovani fratelli tropeani, Massimo e Antonio De Vita, chef di professione, hanno ottenuto un importante riconoscimento classificandosi secondi nella rassegna internazionale di arte gastronomia ed espressione artistica Italian Style 2015, categoria “Intaglio”. Manifestazione che si è svolta a Belpasso (Ct) presso il centro fieristico Etnafiere dal 14 al 18 novembre scorsi. Un risultato straordinario, ottenuto grazie alle originali creazioni (foto in basso) dei due fratelli tropeani che hanno saputo interpretare al meglio l’arte dell’intaglio, dando vita a forme e decorazioni originali che hanno conquistato il favore della giuria del prestigioso premio che ha conferito loro la medaglia d’argento.

I fratelli De Vita hanno dovuto affrontare l’agguerrita concorrenza di artisti provenienti da ogni parte d’Italia in una manifestazione ormai divenuta punto di riferimento per tutto il comparto dell’ospitalità e della ristorazione

nel Centro-Sud Italia e in buona parte del bacino del Mediterraneo. «E’ una grande soddisfazione aver raggiunto questo risultato – hanno riferito i due giovani professionisti – e aver contribuito a rappresentare il Vibonese nella sempre più apprezzata e ricercata arte dell’intaglio».