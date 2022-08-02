L'appuntamento intende focalizzare l'attenzione sull'antropologia della Pietà popolare nel Mediterraneo

“La Vergine e il mare”. È questo il titolo del convegno internazionale in programma questa sera alle ore 20.00 in piazza monsignor Costa a Vibo Marina. L’appuntamento intende focalizzare l’attenzione sull’antropologia della Pietà popolare nel Mediterraneo. I saluti saranno a cura del sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo; del presidente della Prociv Augustus Vibo Nicola Nocera; del presidente pro loco Vibo marina Enzo De Maria e di monsignor Saverio Di Bella, parroco della parrocchia di Maria Santissima del Rosario di Pompei. Previsti gli interventi di: Pilar Panero Garcia dell’Università di Valladolid, Spagna, Francesco Campennì, UniCal; Martino Battaglia della Ssml Don Domenico Calarco Reggio Calabria; Giuseppe Giordano, Università Tor Vergara; Josè Alonso Ponga, Università di Valladolid, Spagna e il dottorando Roberto Naso Naccari Carlizzi (Università di Valladolid).