Il volume è dedicato a Nik Spatari, pittore e scultore di fama internazionale che ha saputo superare le difficoltà legate alla disabilità trasformandole in forza creativa

Sabato 8 novembre 2025, nell’ambito del Piano di valorizzazione 2025, nella sala conferenze dell’Archivio di Stato di Vibo Valentia, si terrà un incontro culturale dedicato all’arte come strumento di riscatto e inclusione, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità.

Durante l’appuntamento sarà presentato il volume della professoressa Caterina Malfarà Sacchini, “L’arte che salva… uomini e territori, il caso Nik Spatari”, dedicato al celebre artista calabrese Nik Spatari, pittore e scultore di fama internazionale che, grazie alla propria determinazione e resilienza, ha saputo superare le difficoltà legate alla disabilità, trasformandole in forza creativa. Docente di ruolo, due lauree in Lingue e letterature straniere moderne e in beni culturali, guida turistica abilitata dalla Regione Calabria, Caterina Malfarà Sacchini è profondamente legata alla sua terra e le sue molteplici iniziative ed attività sono sempre finalizzate alla promozione e valorizzazione della Calabria e del suo patrimonio artistico-culturale, mettendone in luce l'autenticità dei borghi e la storia millenaria che conservano tesori incantevoli, nascosti dietro inimmaginabili angoli di paradiso.

Alla presentazione del libro, oltre alla scrittrice, prenderanno parte la direttrice dell’Archivio di Stato Rosada Pezzo, la professoressa Rosa Maria Daria Russo, docente presso il Liceo Artistico Colao, docente di Discipline pittoriche e curatrice di mostre di Arti visive con incisori e astrattismo nel '900. La casa editrice Studio LT2 ha pubblicato la sua performance presentata alla Biennale Internazionale d’Arte di Venezia_54. Sarà inoltre presente Dario Godano, archeologo ed esperto di storia, che ha preso parte a diverse campagne di scavo e di indagine in Francia, Sicilia, Roma, Tunisia e Malta.

Amante inamovibile della sua terra, ha avviato nell’autunno 2013 una intensa collaborazione con scuole, amministrazioni e associazioni per dare vita a una serie di itinerari alla riscoperta del patrimonio storico e archeologico. Parteciperà, altresì, l’editore di Libritalia Edizioni Enrico Buonanno. A corredo della giornata sarà possibile ammirare alcune opere artistiche realizzate dagli studenti del Liceo Artistico Colao. Per l’occasione, l’Istituto effettuerà un’apertura straordinaria dalle ore 15:00 alle ore 19:00, consentendo al pubblico di partecipare alla presentazione e di visitare gli spazi dell’Archivio.