Le grotte di Zungri approdano in Senato grazie ad un evento in programma venerdì 11 febbraio alle ore 16.00 nella Sala capitolare, Chiostro del convento di Santa Maria sopra Minerva. Al centro il volume “Zungri: archeologia di un villaggio rupestre medievale nel territorio di Vibo Valentia” di Santino Alessandro Cugno e Rosalba Piserà. [Continua in basso]

Il volume

La ricerca si concentra sull’area del Monte Poro. Qui viene custodita una delle più alte concentrazioni di testimonianze rupestri medievali dell’intera Calabria: le Grotte degli “Sbariati” di Zungri. Della città di pietra se ne ha notizia fin dal 1310, nelle Rationes decimarum (registro delle decime riscosse dagli enti ecclesiastici). L’insediamento degli Sbariati è situato nel versante sud-orientale del colle, dove sorge il moderno centro urbano, su un ampio costone roccioso in una località denominata Fossi. L’area insediativa – si fa presente nel volume – occupa una superficie di circa 3000 mq ed emerge con un crinale molto ripido sui cui terrazzamenti si distribuiscono circa 40 unità ad uno o più vani, di diverse dimensioni e forma.

Si tratta di piccole abitazioni ma anche ambienti destinati agli impianti produttivi (palmenti, apiari), depositi-magazzini, luoghi destinati al ricovero degli animali. Al contempo si trovano sistemi di vasche e canalizzazioni per l’approvvigionamento idrico. I nuovi studi – si fa rilevare – hanno permesso di censire e analizzare in dettaglio 28 unità rupestri, che mostrano chiaramente le tracce di un continuo reimpiego nel corso del tempo, che ha alterato profondamente la loro fisionomia originaria e ha distrutto i depositi stratigrafici più antichi, mediante la pulitura costante dei piani di calpestio.

La presentazione a Roma

L’iniziativa, coordinata da Valentina Porcheddu, archeologa e giornalista sarà trasmessa in streaming su Webtv.Senato.it. Ai saluti introduttivi della senatrice Margherita Corrado, Annalisa Cipriani, vice presidente Italia nostra Roma, Rossella Agostino, presidente Italia nostra Reggio Calabria.

Intervengono: Elisabetta De Minicis, docente di archeologia medievale dell’Università della Tuscia, Santino Alessandro Cugno, funzionario archeologo, Rosalba Piserà, archeologa.