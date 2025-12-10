La presentazione di Racconti Poetici di Natale, che sta ottenendo grande riscontro anche fuori dalla Calabria, diventa occasione di ascolto, dialogo e condivisione culturale, con la partecipazione delle istituzioni comunali. Appuntamento domenica 14 dicembre alla sala consiliare del Comune

Un Natale che sceglie di farsi ascolto, riflessione e condivisione culturale. Domenica 14 dicembre, con inizio alle ore 18, la sala consiliare del Comune di Parghelia ospiterà la presentazione del libro Racconti Poetici di Natale di Michele Petullà, poeta e scrittore, nonché giornalista e sociologo, edito dalla Casa Editrice Libritalia di Enrico Buonanno e Simona Toma.

L’iniziativa, voluta e organizzata dall’amministrazione comunale di Parghelia, si inserisce nel programma degli eventi natalizi e rappresenta un momento di particolare valore culturale e simbolico nel calendario delle iniziative natalizie del Comune, confermando l’attenzione dell’Ente verso la promozione della lettura, del pensiero critico e delle espressioni letterarie capaci di dialogare con il presente e con i grandi temi dell’umano.

Alla presentazione interverranno il sindaco Antonio Landro, l’assessore alle Politiche sociali Rosy Cutuli, l’assessore alla Cultura Gabriele Vallone e la segretaria comunale Adriana Avventura, a testimonianza di una partecipazione istituzionale sentita e convinta. La serata sarà arricchita dalle suggestive nenie natalizie del maestro Pasquale Lorenzo, che con i suoni antichi della zampogna e della pipita accompagnerà l’incontro, creando un’atmosfera intima e fortemente legata alla tradizione.

Il ritorno di Michele Petullà a Parghelia rappresenta il consolidamento di un rapporto di stima e di collaborazione con l’amministrazione comunale, che nel tempo ha dimostrato attenzione e sensibilità nei confronti del percorso umano, culturale e letterario dell’autore. La scorsa estate Petullà era stato ospite del Comune per la presentazione del libro Cenere e mandorli. Poesie per Gaza e per la Pace, opera dedicata ai temi della pace e della sofferenza dei popoli, mentre il 23 novembre scorso ha partecipato come relatore alla giornata celebrativa Insieme contro la violenza di genere, promossa in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

Michele Petullà, attraverso la sua scrittura, coniuga profondità poetica, impegno civile e riflessione sociologica, affrontando temi di grande attualità e rilevanza umana. Racconti Poetici di Natale è un libro che sta ottenendo un significativo riscontro di pubblico e di critica anche al di fuori della Calabria, distinguendosi per la sua capacità di rinnovare il genere della narrativa natalizia.

Il giornalista, filosofo e critico letterario Francesco Pungitore ha definito l’opera «un lavoro di particolare valore, capace di trasformare il racconto natalizio in uno strumento di riflessione esistenziale e spirituale», sottolineando come il Natale diventi, nei testi di Petullà, metafora della condizione umana e occasione di meditazione sul tempo, sulla memoria e sulla speranza. Di rilievo anche il tema dell’infanzia, intesa non solo come età biologica, ma come condizione originaria dell’essere umano, portatrice di una verità autentica spesso smarrita nel mondo adulto.

A queste considerazioni si affianca il giudizio di Francesca Misasi, già dirigente scolastica e docente di Letteratura italiana, scrittrice e critica letteraria, che ha definito Racconti Poetici di Natale «un libro in cui la magia e le tradizioni del Natale trovano il loro fondamento nella filosofia, nella storia, nella psicologia e nel mistero che da sempre accompagna l’esperienza umana». Misasi evidenzia inoltre la qualità del linguaggio dell’autore, fluido, colto e ricco di una profonda carica comunicativa, capace di evocare atmosfere intense e suggestive, in dialogo con la grande tradizione letteraria europea.

Con questo evento, l’amministrazione comunale di Parghelia rinnova il proprio impegno nella valorizzazione della cultura come elemento centrale della vita della comunità e nella promozione di autori che, attraverso la parola scritta, contribuiscono a stimolare riflessione, consapevolezza e senso di appartenenza.