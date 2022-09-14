Il ciclo di incontri promosso dal Comune si terrà ogni venerdì alle ore 18.00. Ecco il programma

Torna a Parghelia l’Autunno letterario, il ciclo di eventi promosso dal Comune che pone al centro gli autori calabresi. La rassegna culturale, giunta alla sua seconda edizione, ha come punto di riferimento la sala consiliare, edificio scolastico. Tutti gli eventi si svolgono alle ore 18.00. Il primo appuntamento è previsto il 16 settembre con la presentazione di “Visioni turistiche. Marketing, cultura e tendenze” di Debora Calomino. Venerdì 7 ottobre, “Terra Santissima”, il romanzo di Giusy Staropoli Calafati. “Frammenti di vita. L’umanità al tempo del coronavirus” di Vitaliano Fulciniti in agenda il 21 ottobre. Il 28 ottobre, quindi, focus su “Pastorale sociale dei vescovi in Calabria. Dalla rerum novaroum agli inizi del Vaticano II” di Filippo Ramondino. L’11 novembre, poi, il romanzo “Malagloria” di Christian Bartolomeo.