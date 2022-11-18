Il libro, scritto dal giornalista e scrittore Franco Pagnotta, sarà presentato domenica in un vecchio frantoio del ‘700

Domenica, 20 novembre, nel suggestivo borgo di Motta Filocastro, frazione di Limbadi, alle ore 17.30, ci sarà la presentazione del libro “La meraviglia del poco”, scritto da Franco Pagnotta (giornalista e scrittore). La sede dell’incontro sarà un luogo carico di memoria ed evocativo, un vecchio frantoio che risale al ‘700, un esempio ormai raro che rappresenta una sorta di dimora-museo. Un luogo suggestivo in sintonia con i racconti contenuti nel libro, che viaggiano nel passato e recuperano gli anni dell’infanzia dello stesso scrittore, a cavallo tra gli anni ’50 e ’60, caratterizzato da una civiltà, quella contadina, ancora immune dal consumismo e dalla mutazione antropologica che avrebbe cambiato il volto della società a partire dagli anni ‘70. L’opera può essere considerata un diario nella memoria dell’autore in quel mondo che Giuseppe Berto, nel 1972, ha definito come “la ricchezza della povertà” riferendosi al grande patrimonio della civiltà contadina, a cui i calabresi stavano voltando le spalle, per abbracciare i modelli borghesi legati ai processi dell’industrializzazione.

Sono previsti gli interventi di monsignor Giuseppe Fiorillo (parroco emerito del Duomo di San Leoluca), del parroco di Motta Filocastro don Michele Arena, di Nicola Rombolà (docente e giornalista). Ad introdurre i lavori sarà Ivana Limardo (vicepresidente dell’associazione culturale “Il Tocco”), mentre Mario Vallone – editore – coordinerà gli interventi. Nel corso della presentazione verranno letti dei brani a cura di Monica La Malfa, ed eseguiti degli intermezzi musicali a cura del maestro Romolo Calandruccio (chitarra) e di Valentina Tramontana (voce). L’evento è stato organizzato dall’associazione culturale “Il Tocco” in collaborazione con il Frantoio Mafrica che offrirà, a conclusione della presentazione, una degustazione guidata ed informata dell’olio extravergine d’oliva.