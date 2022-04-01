Un viaggio nel cuore della Calabria con Beppe Convertini e Giuseppe Calabrese. Tappa anche a San Floro

“Linea Verde” sbarca a Pizzo. Un ritorno della nota trasmissione di Raiuno, atteso dalla comunità e dalla località turistica del Vibonese. La storica “Chiesetta di Piedigrotta”, assieme ad un gruppo di pescatori, saranno protagonisti della puntata che andrà in onda domenica 3 Aprile su Rai 1. Un “viaggio” fra storia, mito e religione che vedrà accanto ai conduttori la presenza di Francesco Pascale, presidente della società “Kairos”, il quale illustrerà ai telespettatori l’antica bellezza e le diverse leggende sull’antica chiesetta scavata nell’arenaria. [Continua in basso]

Tappa anche nell’entroterra vibonese nella puntata condotta da Beppe Convertini e Giuseppe Calabrese che farà così conoscere pure le bellezze ed i luoghi di interesse storico-culturale di Soriano Calabro e Mongiana. In particolare, a Soriano la trasmissione farà visita all’antico Convento di San Domenico (uno dei più grandi d’Europa), mentre a Mongiana si soffermerà sulle Reali Ferriere borboniche, vera e propria industria bellica del Regno di Napoli ormai dismessa. Non mancherà, nel corso della trasmissione, la promozione di alcuni prodotti gastronomici tipici del territorio come i mostaccioli di Soriano, la ‘nduja di Spilinga e le fileja. Verrà fatto pure un “salto” alla scoperta del vino Zibibbo che, grazie alla tenacia di Giovanni Benvenuto, è diventato un vino Igp. Il giovane viticolotore tra Francavilla Angitola e Pizzo ha voluto salvaguardare una tradizione familiare e millenaria, con la prima uva Zibibbo portata dai Fenici. Infine, i telespettatori potranno ammirare pure l’ultimo mulino a pietra della Calabria che si trova a San Floro, nel Catanzarese, riavviato da Stefano Caccavari. Appuntamento, quindi, domenica 3 aprile alle ore 12.20.