Mileto polo attrattore di un percorso che punta a far conoscere la Calabria anche attraverso la cultura. Un patto tra la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e per la provincia di Vibo Valentia e il Parco naturale regionale delle Serre , sancito in modo ufficiale e con tutti gli onori nel corso di un apposito incontro svoltosi tra i ruderi dell'abbazia benedettina della Santissima Trinità della vecchia Mileto, urbe nell'XI secolo assurta a capostipite del processo di conquista e ritorno al rito latino portato a compimento dai normanni nel Meridione d'Italia. A suggerire la consegna del protocollo d'intesa , finalizzato alla valorizzazione del Parco archeologico medievale di Mileto antica quale tappa culturale del “ Cammino del normanno ”, ci hanno pensato il direttore delegato della Soprintendenza Abap Maria Mallemace, il commissario straordinario del Parco delle Serre Alfonsino Grillo e il direttore del sito archeologico Paolo Mighetto. Al loro fianco i sindaci di Mileto e Serra San Bruno e di altre comunità del comprensorio vibonese.

«Qui siamo nella capitale che fonda Ruggero I d'Altavilla quando arriva alla conquista della Calabria, della Basilicata, della Puglia - ha sottolineato nell'occasione Mighetto - fino ad arrivare poi alla fondazione con suo figlio Ruggero II del Regno di Sicilia . Nel 2027, tra l'altro, ci sarà l'Anno europeo del normanno , e la Calabria avrà l'opportunità di ritrovare quel ruolo da protagonista che merita, accanto ad altre regioni che del resto facevano parte della Provincia Melitana ». «Investiamo sul Cammino del normanno - ha affermato dal canto suo Grillo - perché riteniamo che attraverso questa anima storica , che è il periodo medievale, si possa dare un risvolto anche turistico a un territorio che per troppo tempo è stato abbandonato . E lo facciamo partendo da Mileto , una città che in quel determinato periodo storico rivestiva l'importante ruolo di capitale».