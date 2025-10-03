I laboratori Paprint diventano sede del corso e ospitano così le attività formative per gli studenti dell'ateneo toscano con lezioni, workshop e tanta pratica

È stata formalizzata una convenzione triennale che designa la casa editrice Libritalia, facente capo all'azienda Paprint di Vibo Valentia, come sede ufficiale del Master in Editoria cartacea e digitale dell'Università degli Studi di Firenze. I laboratori dell'azienda calabrese ospitano quindi le attività formative destinate agli studenti dell'ateneo toscano. Il riconoscimento permette alla città di Vibo Valentia di collocarsi nel circuito della formazione universitaria di livello superiore. Nella sede si terranno lezioni, workshop e laboratori del Master, integrando la teoria con la prassi operativa del settore editoriale.

L'iniziativa acquisisce rilevanza nel contesto regionale, noto per una ridotta penetrazione del mercato editoriale. La scelta di localizzare il Master in Calabria, anziché nella sede universitaria fiorentina, per il fondatore ed editore di Libritalia, Enrico Buonanno, rappresenta una «presa di posizione culturale volta a invertire il flusso di mobilità giovanile per ragioni formative».

Buonanno, ha indicato l'iniziativa come «un atto di restituzione al territorio, volto a offrire strumenti e formazione ai giovani che desiderano rimanere». L'azienda Libritalia, già attiva come casa editrice indipendente, libreria e centro di confronto culturale, accoglierà nei prossimi tre anni studenti, docenti e professionisti del libro. In fine, la crescita della casa editrice è stata attribuita a «una produzione editoriale che ha ottenuto visibilità a livello nazionale».