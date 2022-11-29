Il liceo “Machiavelli” di Soriano è al quarto posto a livello regionale nella classifica del portale Eduscopio. Buona posizione anche per il classico “Morelli” e lo scientifico “Berto” di Vibo

È stata pubblicata la nuova edizione di Eduscopio.it, il portale gratuito che orienta gli studenti nella scelta del percorso scolastico post terza media. Si tratta di uno strumento consultato quanto dai ragazzi quanto dalle famiglie. Per la nuova edizione di Eduscopio, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di circa 1.289.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19) in circa 7.700 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie. In particolare, ad ogni istituto viene assegnato un punteggio che corrisponde ad un indice Fga, che mette insieme la media dei voti conseguiti all’università e la percentuale di esami superati dai diplomati di ogni scuola, dando lo stesso peso (50 e 50) a entrambi i parametri utilizzati. [Continua in basso]

Le scuole in provincia di Vibo

In provincia di Vibo Valentia il migliore liceo è il Niccolò Machiavelli di Soriano, che a livello regionale occupa il quarto posto – l’anno scorso era terzo. Il suo indice Fga quest’anno è pari a 71,97 (nel 2021 era 74,2). Tra gli scientifici, segue quello di Filadelfia (63,15), il Giuseppe Berto di Vibo (61,79), l’Einaudi di Serra San Bruno (54,01) e il Vianeo di Tropea (45,06). Per quanto riguarda gli istituti ad indirizzo classico, qui a svettare è il Michele Morelli di Vibo con indice 63,4, seguito dal Bruno Vinci di Nicotera (55,47) e dal Galluppi di Tropea (53,2). Tutti hanno perso punteggio rispetto all’anno scorso. Tra le scuole a indirizzo tecnico-economico, l’istituto “Galilei” di Vibo registra come indice Fga 39,74; 38,62 per “Einaudi” di Serra San Bruno. Tra le scuole a indirizzo tecnico, Eduscopio considera l’Is di Vibo (43.52, indice Fga). Per quanto riguarda l’indirizzo linguistico, il Capialbi di Vibo ha ottenuto 59.57 punti – valore che per la stessa scuola si abbassa a 46,77 se si considera invece l’indirizzo scienze umane.