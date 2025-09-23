“L'Autunno di Ruggero”. Questo il titolo della rassegna promuove a Mileto dal locale Parco archeologico medievale “Monsignor Antonio Maria De Lorenzo”. L'iniziativa prenderà il via domani 24 settembre, alle 16.30, con la cerimonia di presentazione in programma all'interno della Casa della Cultura. Dopo i saluti istituzionali di rito - da parte del sindaco Salvatore Fortunato Giordano, del direttore delegato della Soprintendenza Abap della Città Metropolitana di Reggio Calabria e della Provincia di Vibo Valentia, Maria Mallemace, della direttrice del Museo nazionale di Mileto, Maria Maddalena Sica, e del direttore del Parco archeologico medievale, Paolo Mighetto - i presenti si trasferiranno alle 17.30 nella Mileto antica, presso i ruderi dell'abbazia della Santissima Trinità. In questo luogo simbolo nell'XI secolo del ritorno al rito latino del meridione d'Italia, Alfonsino Grillo e Maurizio Bonanno illustreranno i contenuti del progetto “Il Cammino del Normanno”, percorso legato alla figura del Gran Conte Ruggero I d'Altavilla che, attraverso panorami mozzafiato e borghi suggestivi del Parco Naturale delle Serre, collega il mar Ionio al mar Tirreno combinando storia, cultura e spiritualità alle eccellenze enogastronomiche del territorio.

«Con questa prima stagione de 'L'Autunno di Ruggero' - sottolinea al riguardo il direttore Mighetto - si dà il via a una valorizzazione del parco che, attraverso il coinvolgimento di studiosi e di voci esterne qualificate, vuole portare Mileto e il suo territorio ad una conoscenza sempre più consapevole e condivisa, quale strumento di tutela. E tutto questo anche in vista de “L’Anno europeo dei Normanni", in programma nel 2027. La rassegna proporrà, nello specifico, 10 passeggiate letterarie. Momenti in cui, in forma coinvolgente e colloquiale, i partecipanti saranno accompagnati ad esplorare i diversi aspetti della storia di Mileto e del suo territorio».