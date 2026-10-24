La rassegna è in programma domenica. In scena spettacoli, mercati, campi d'arme, cortei e visite guidate al Museo nazionale e al Parco archeologico

Mileto ritorna per un giorno ai fasti del suo glorioso passato. È in programma domenica 25 ottobre l'annuale edizione della Rievocazione storica “ La Corte di Ruggero I d'Altavilla ", evento rientrante nel più ampio progetto “Millenium Anno 2027 Europeo dei Normanni", portato avanti in collaborazione con la Regione francese della Normandia. La rassegna, cofinanziata dal Fondo spettacolo e rievocazioni del Ministero della Cultura e dal Comune di Mileto, si svilupperà attraverso momenti di grande impatto visivo e ricostruzioni storiche curate in stretta sinergia con Casa della Cultura, Accademia Milesia, Compagnia Miletensis e altre realtà territoriali di settore.

«La manifestazione - sottolinea al riguardo il sindaco Salvatore Fortunato Giordano - punta a valorizzare e riscoprire lo straordinario patrimonio storico della città. Sotto la guida di Ruggero I d'Altavilla Mileto divenne il fulcro politico, militare e religioso della Calabria e della Sicilia normanna, nonché sede della prima diocesi di rito latino del Mezzogiorno. Rievocare “La Corte di Ruggero”, significa quindi riappropriarsi della nostra identità di capitale del Mezzogiorno normanno e offrire al territorio un volano unico di attrazione turistica e promozione culturale». Dal sindaco giunge poi l'invito a cittadini, visitatori e appassionati a vivere «tutti insieme questa giornata straordinaria. La politica che innova deve rivolgersi alla cultura con un occhio attento. Quest'anno - conclude - abbiamo voluto inserire professionisti del teatro e dello spettacolo per offrire a Mileto un nuovo occhio attraverso cui guardare chi siamo stati e chi abbiamo la potenzialità di essere».

«Siamo partiti da Mileto nel 2021 - spiega dal canto suo il direttore artistico della rassegna, Angelica Artemisia Pedatella, leader della Compagnia teatrale BA17 - e qui torniamo con orgoglio, preparandoci all'anno normanno. Siamo felici di essere insieme a questa comunità e ci sono tante persone che hanno voglia di fare sempre meglio. Questo significa gettare le basi dello sviluppo e noi crediamo che l'arte e la cultura abbiano questo importante valore formativo e motivatore, oltre al valore artistico e storico intrinseco». La rievocazione storica prenderà il via alle 10 con la cerimonia inaugurale in programma nei pressi del Museo nazionale di Mileto e con delle visite guidate all'interno della stessa struttura e del Parco archeologico medievale, nell'occasione collegato con un servizio navetta. Alle 11 nell'attuale centro storico inizierà il percorso con musici e sbandieratori d'epoca, a cui seguirà l'apertura dei mercati e dei campi d'arme allestiti presso il Villaggio medievale di piazza Italia. Qui artigiani e armigeri mostreranno antichi mestieri e tecniche di combattimento dell'XI secolo.