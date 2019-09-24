Per oltre quaranta anni ha insegnato Storia e Filosofia al Liceo Classico “Michele Morelli”. Si è spento a Perugia

Lutto nel mondo della scuola e della cultura vibonese. Si è spento questa mattina all’hospice S. Margherita di Perugia, all’età di 81 anni, il professore Raffaele Cimato, stimato e noto docente di Storia e Filosofia del Liceo Classico “Michele Morelli” di Vibo, istituto dove ha insegnato per oltre quaranta anni. Dopo essere andato in pensione, aveva lasciato negli ultimi anni Vibo – città nella quale è nato e cresciuto – per risiedere a Perugia. I funerali si svolgeranno a Vibo Valentia giovedì nella chiesa di Santa Maria La Nova alle ore 10,30. Lascia la moglie Franca ed i figli Claudio e Riccardo. Lello Cimato è stato per anni anche fra i membri più attivi del Rotary Club di Vibo Valentia, ricoprendo pure la carica di vice presidente. Ha insegnato ad intere generazioni di studenti del Liceo Classico di Vibo – fra una sigaretta e l’altra – a comprendere ed amare davvero la Filosofia e la Storia, con un rigore ed una preparazione fuori dal comune e mantenendo sempre un volto umano.