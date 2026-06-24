L’iniziativa sarà presentata martedì 30 giugno al Castello Murat: l’applicazione accompagnerà le persone con traduzioni in Lis su storia murattiana, Chiesetta di Piedigrotta e percorsi museali

La cultura che diventa davvero accessibile passa anche dagli strumenti capaci di abbattere barriere spesso invisibili. I Musei Civici di Pizzo compiono un nuovo passo in questa direzione con la presentazione della videoguida in Lingua dei segni italiana dedicata al patrimonio storico e artistico cittadino. L’appuntamento è in programma martedì 30 giugno 2026, alle ore 18.30, al Castello Murat.

Una videoguida per visitare i musei senza barriere

Il nuovo servizio è stato pensato per consentire alle persone sorde di fruire in modo autonomo e completo dei contenuti dei Musei Civici di Pizzo. Attraverso traduzioni e materiali realizzati in Lis, l’applicazione accompagnerà i visitatori alla scoperta dei principali luoghi della rete museale cittadina.

Il percorso comprende il Castello Aragonese, l’approfondimento su Gioacchino Murat e la Chiesetta di Piedigrotta, insieme ai contenuti storico-artistici più rappresentativi del patrimonio pizzitano. L’obiettivo è rendere la visita più inclusiva, trasformando l’accessibilità in parte integrante dell’esperienza museale.

Il progetto sostenuto dai Musei Civici

L’iniziativa è stata fortemente voluta dalla direttrice dei Musei Civici, Mariangela Preta, che fin dal suo insediamento ha indicato tra le priorità la realizzazione di strumenti capaci di favorire una partecipazione più ampia alla vita culturale della città.

«La cultura deve essere un diritto accessibile a tutti - sottolinea Preta -. Questo progetto nasce proprio dalla volontà di rendere i nostri musei luoghi realmente aperti, accoglienti e inclusivi». La videoguida in Lis, aggiunge la direttrice, «rappresenta un tassello fondamentale di un percorso che guarda all’accessibilità non come un obbligo, ma come un valore aggiunto e una concreta opportunità di crescita per l’intera comunità».

La presentazione al Castello Murat

Alla presentazione interverranno il sindaco Sergio Pititto, l’assessore Gioacchino Puglisi, Mariangela Preta, Antonio Mirijello e Rosanna Pesce, titolare della Digi.Art, che ha curato la realizzazione tecnica dell’applicazione.

Anche l’evento di presentazione sarà accessibile grazie alla presenza del servizio di interpretariato Lis, così da rendere partecipabile fin da subito il percorso avviato dai Musei Civici di Pizzo.