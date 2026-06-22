La piccola, in città per una breve vacanza con i nonni, si era allontanata durante una passeggiata. Dopo l’allarme e le ricerche nel centro cittadino, gli agenti l’hanno individuata spaesata e riconsegnata alla famiglia

Attimi di apprensione, sabato mattina, nel centro di Vibo Valentia, durante il consueto mercato settimanale. Una bambina che si trovava in città con i nonni per una breve vacanza si è momentaneamente allontanata dalla nonna, facendo perdere le proprie tracce tra le vie interessate dalla presenza di numerose persone.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia locale di Vibo, la donna era a passeggio con la nipotina nell’area del mercato quando, all’improvviso, si è accorta di averla smarrita. Non riuscendo più a ritrovarla, ha chiesto aiuto a una pattuglia della Polizia di Stato che si trovava a transitare nella zona.

Le ricerche nel centro cittadino

La segnalazione è stata quindi diramata anche a una pattuglia della Polizia locale, che ha avviato immediatamente le ricerche nel centro cittadino, concentrandosi nell’area in cui la piccola sarebbe stata vista per l’ultima volta.

Nel frattempo, la nonna, scossa dalla preoccupazione e in forte stato di agitazione, si è recata in una farmacia. Sono stati momenti di grande ansia, legati soprattutto alla notevole affluenza di persone presente nell’area del mercato, circostanza che avrebbe favorito il momentaneo smarrimento della bambina.

Il ritrovamento dopo circa venti minuti

Dopo circa venti minuti di ricerche, gli agenti della Polizia locale hanno individuato la piccola mentre si aggirava spaesata in una via della città. La bambina è stata presa in custodia e subito dopo riconsegnata alla nonna, che l’ha riabbracciata con grande sollievo ed emozione, ringraziando gli agenti intervenuti.

Dagli accertamenti è emerso che la minore proveniva da fuori regione e si trovava a Vibo Valentia per trascorrere alcuni giorni di vacanza con i nonni. Il temporaneo allontanamento, secondo quanto riferito, sarebbe stato provocato da un attimo di distrazione e dalla grande presenza di persone nel mercato del sabato.

La Polizia locale sottolinea come l’intervento abbia confermato l’attenzione degli agenti nel presidio del territorio e il contributo garantito alla sicurezza cittadina.