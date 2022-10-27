L’appuntamento è in programma il 28 ottobre, dalle ore 19.00, nel salone comunale di Piazza San Michele

Spilinga ospiterà il Gran concerto dell’Orchestra sinfonica della Calabria. L’appuntamento è in programma il 28 ottobre, dalle ore 19.00, nel salone comunale di Piazza San Michele. L’evento rientra nel progetto Vibo città valentissima. Sul palco, l’Orchestra sinfonica della Calabria che si esibirà con un’opera grandiosa del compositore austriaco Franz Joseph Haydn, scritta nel 1772. A dirigere l’orchestra Martins Ozolins, direttore della Latvian National Opera-Ballet dal 2013 (Lettonia). Il maestro ha diretto numerosi concerti sinfonici, rappresentazioni d’opera e balletto nonché la maggior parte delle nuove produzioni della Latvian National Opera-Ballet. [Continua in basso]

Ha collaborato con le prestigiose orchestre quali, tra le altre: Leipzig Gewandhaus, Tampere Philharmonic, Hong Kong Sinfonietta, Lithuanian national symphony, Latvian National Symphony. Per Spilinga, evidenziano gli amministratori, si tratta di «un’ottima occasione per cominciare una programmazione invernale all’insegna della musica d’autore e di uno spettacolo unico con un’orchestra prestigiosa composta da 30 elementi di grande spessore». L’ingresso sarà gratuito.

LEGGI ANCHE: L’“Identità Mediterranea” premia i due Comuni di Spilinga e Ricadi

Dalla ‘nduja di Spilinga alla “sujaca” di Caria: viaggio nei prodotti simbolo del Vibonese