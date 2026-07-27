Dopo il successo del concerto inaugurale dedicato alla tradizione della chitarra battente calabrese, che ha richiamato un pubblico numerosissimo e riscosso unanimi consensi, Guitaromanie – VII Festival Chitarristico di Nicotera torna con un appuntamento di grande prestigio dedicato alla chitarra classica.

Martedì 28 luglio, alle ore 22, nel suggestivo Chiostro di Palazzo Convento, all'interno del Palazzo municipale di Nicotera, andrà in scena "Danza e Nostalgia", il concerto del duo formato dai chitarristi siciliani Enza Sciotto e Nello Alessi, due artisti che da anni rappresentano un punto di riferimento nel panorama chitarristico italiano e internazionale.

Il programma propone un affascinante viaggio musicale tra Spagna, America Latina e Italia, alternando pagine di Manuel De Falla, Silvestre Fonseca, Ariel Ramírez, Arturo Hassan, Fernando Sor, Egberto Gismonti e Bruno Martino. Un repertorio raffinato nel quale la danza, il canto popolare e la nostalgia si intrecciano in un dialogo continuo tra tradizione colta e musica d'autore.

Enza Sciotto, diplomata in Chitarra e in Didattica della Musica, svolge un'intensa attività concertistica sia come solista sia in formazioni cameristiche. Fondatrice e direttrice dell'Orchestra di Chitarre della Calabria e del Cairoli Ensemble Musique, dal 2004 è docente di chitarra presso il Conservatorio Statale Tchaikovsky, dove ricopre anche l'incarico di Presidente del Nucleo di Valutazione.

Al suo fianco Nello Alessi, chitarrista e didatta di fama internazionale, vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali. La sua attività concertistica lo ha portato a esibirsi in tutta Europa, negli Stati Uniti e in Russia. Da quasi trent'anni collabora con il celebre Quartetto Rimskij-Korsakov di San Pietroburgo, con il quale ha inciso importanti lavori discografici, ed è considerato uno dei protagonisti del rinnovamento della moderna scuola chitarristica italiana.

Con questo concerto Guitaromanie prosegue il proprio percorso artistico, fedele al motto "Le mille anime della chitarra in un solo Festival", offrendo al pubblico l'opportunità di conoscere le molteplici espressioni di uno strumento capace di attraversare epoche, culture e linguaggi musicali. L'ingresso è gratuito.