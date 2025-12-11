Libri per Natale, intrecci per appassionare, emozionare, camminare insieme con il pensiero. Dicembre è un mese ideale per leggere, scoprire nuove storie e riprendere vecchi classici, familiarizzare con la letteratura, da sempre specchio sincero dell’umanità. Il Comune di Zaccanopoli ha messo a punto un calendario di eventi per le festività il più inclusivo possibile, coniugando libri e buona musica.

Domenica prossima, 14 dicembre ore 17:30, al centro Provando e Riprovando, si parlerà di narrativa, con la presentazione di un romanzo, “La mercante di via del Brasco”, uscito per Dialoghi questo autunno. Un evento organizzato dall’amministrazione comunale: a porgere i saluti istituzionali sarà il sindaco, Maria Budriesi; a dialogare con l’autrice, Rosanna Pontoriero, sarà, invece, Elena Solano, referente di Rinascimento Poetico.

Il romanzo

“La mercante di via del Brasco” è un romanzo che attraversa diversi temi, tutti quotidiani e attuali. Lo svolgersi di una storia, contornata da microstorie, che si fa strada con lineare lucidità, aprendo spiragli di riflessione su dinamiche affettive, sociali, emotive, lavorative, relazionali. Nella sinossi si legge: «Sofia Beatrice Carmisani è una donna di settantanove anni intellettualmente sensuale, che racconta a ritroso la sua vita da romanzo, poiché nessuna narrazione è mai scientifica. Sceglie mesi, anni ed episodi, quelli più significativi ed esistenzialmente rivoluzionari, in un intreccio di voci, volti e colpi di scena lungo un asse temporale che va dalle macchine da scrivere ai messaggi WhatsApp. Figlia di genitori immaturi, insofferente ai luoghi comuni, si definisce “una pecora nera, un’amatrice vigorosa e una mamma libertaria, che ha colpe ma non rimpianti”».