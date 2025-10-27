Sarà una mattinata all’insegna della musica, del teatro e della formazione quella di venerdì 31 ottobre 2025, alle ore 10.30, nell’Aula magna dell’IIS Morelli - Colao di Vibo Valentia, dove si terrà la presentazione ufficiale del volume “Play! La musica nel Teatro – Primo manuale per studenti”, scritto dal Maestro Vittorio Matteucci e dalla prof.ssa Maria Teresa Ionadi, soprano e docente di discipline musicali.

L’opera, edita da Libritalia, rappresenta una novità assoluta nel panorama della didattica teatrale italiana: un testo innovativo pensato per introdurre gli studenti al linguaggio della musica in scena, intrecciando teoria, esercizi pratici e riflessioni artistiche.

Protagonista dell’incontro sarà Vittorio Matteucci, una delle voci più amate del teatro musicale italiano. Artista poliedrico, ha interpretato ruoli iconici in produzioni come Notre Dame de Paris, Tosca – Amore disperato, Dracula Opera Rock e I Promessi Sposi – Opera moderna. Accanto a lui, la prof.ssa Ionadi, il cui percorso unisce esperienza didattica e sensibilità interpretativa, offrirà la propria testimonianza sul valore formativo della musica come strumento di crescita personale.

All’evento prenderanno parte il dirigente scolastico Raffaele Suppa, l’editore Enrico Buonanno, il Maestro Andrea Ionadi, cofondatore di Casa Ionadi Records Aps, e naturalmente gli autori. A coordinare gli interventi sarà il docente Tonino Fortuna, moderatore dell’incontro.

A impreziosire la mattinata, gli intermezzi musicali al pianoforte del giovane talento vibonese Stefano Condoleo, che accompagneranno con sensibilità e virtuosismo le parole e le riflessioni dei protagonisti.

Il dirigente scolastico ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa: «Siamo orgogliosi di ospitare un evento che unisce l’arte, la didattica e l’innovazione culturale – ha affermato Suppa -. Play! La musica nel Teatro rappresenta un ponte tra scuola e mondo dello spettacolo, un invito a riscoprire la bellezza della formazione artistica come strumento di crescita personale e collettiva. La presenza di maestri come Vittorio Matteucci e Maria Teresa Ionadi testimonia l’impegno del nostro istituto nel valorizzare il talento e la creatività dei giovani».