Grande partecipazione per la presentazione del libro di Vittorio Matteucci e Maria Teresa Ionadi. Tra interventi, musica dal vivo e creatività degli studenti, la scuola si conferma luogo di dialogo tra cultura e passione artistica

Si è svolta con grande partecipazione e coinvolgimento la presentazione del libro “Play! La musica nel teatro”, scritto da Vittorio Matteucci e Maria Teresa Ionadi ed edito da Libritalia Edizioni.

L’evento, ospitato nell’Aula Magna del Liceo Classico “Michele Morelli” di Vibo Valentia, ha trasformato la mattinata di venerdì 31 ottobre in un vivace momento di incontro tra scuola, arte e formazione musicale.

Un dialogo tra musica e teatro

In apertura, dopo i saluti istituzionali, è intervenuto Enrico Buonanno, editore di Libritalia Edizioni, che ha sottolineato il valore culturale dell’opera e l’importanza di offrire ai giovani strumenti formativi che coniughino la teoria con l’esperienza diretta del teatro musicale.

La creatività degli studenti

Uno dei momenti più apprezzati è stato il trailer musical ispirato al film “Romeo e Giulietta”, realizzato dagli studenti dell’IIS Morelli-Colao di Vibo Valentia: un contributo fresco e intenso che ha saputo unire l’energia dei ragazzi alla magia della scena.

Interventi e musica dal vivo

Il M^Andrea Ionadi, fondatore di Casa Ionadi Records Aps, ha condiviso una riflessione profonda sul ruolo della musica come linguaggio formativo e inclusivo, mentre il pianista Stefano Condoleo ha impreziosito l’incontro con un raffinato intermezzo musicale, suscitando grande emozione tra i presenti. Ha eseguito brani del repertorio classico, ovvero il Notturno in Do minore di F. Chopin e il terzo tempo della Sonata “Al chiaro di luna” di L. W. Beethoven.

Gli autori protagonisti

Gli autori Vittorio Matteucci e Maria Teresa Ionadi hanno poi raccontato la nascita del progetto Play!, un manuale pensato per studenti e docenti che desiderano esplorare il mondo del teatro musicale in modo pratico, appassionato e interdisciplinare.

A moderare l’incontro è stato il giornalista Tonino Fortuna, docente e direttore della testata Zoom24, che ha guidato gli interventi con ritmo e sensibilità.

Un evento di arte e partecipazione

L’appuntamento ha registrato un’ampia partecipazione di studenti, insegnanti e appassionati, come anche la partecipazione del mondo accademico universitario con la presenza dell’Accademia Internazionale del Musical di Vibo Valentia, sotto la guida dei direttori Maria Luce Malta e Gaetano Pagano, confermando come la musica e il teatro possano diventare un potente strumento educativo e di crescita personale.

Un incontro che ha lasciato il segno, celebrando la forza della cultura e della collaborazione tra scuola e mondo artistico.