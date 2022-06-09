L’iniziativa nasce per far comprendere ai giovanissimi quanto sia importante conoscere il nostro passato. Il premio viene dedicato alla memoria del professionista di Filadelfia

Si terrà sabato 11 giugno alle 10, nei locali della scuola media dell’Istituto omnicomprensivo di Filadelfia, la cerimonia di consegna del Premio “Avv. Giovandomenico Barone”, giunto quest’anno alla XVI edizione. Sono 55 i bambini delle scuole primarie di Filadelfia, Francavilla e Polia che hanno partecipato all’iniziativa fortemente voluta dalla famiglia del professionista filadelfiese di concerto con l’Istituto omnicomprensivo. «L’amore incondizionato di mio marito per Filadelfia ha caratterizzato tutta la sua vita – afferma la signora Elena Mastronardi Barone – e lo ha accompagnato sempre nelle molteplici attività che ha portato avanti per la crescita del Paese. Conoscere il nostro passato, tramandarlo ai giovani e insegnare loro a custodirlo come un bene prezioso è stato il suo costante pensiero. Quel passato che è la condicio sine qua non dalla quale partire per costruire un presente e un futuro da consegnare alle nuove generazioni». [Continua in basso]

«La celebrazione di questo Premio è un appuntamento molto atteso dai nostri bambini – afferma la dirigente scolastica, Maria Viscone – che, grazie a questa iniziativa, arricchiscono il loro percorso di studi di un tassello importante, qual è quello della storia locale. L’avv. Barone, che ricordo da bambina, ha il grande merito di aver alimentato la fiammella della memoria di Filadelfia e di essersi sempre speso perché continuasse a ardere anche dopo di lui».